Dalla parte degli anziani. "Meno trafile burocratiche per le malattie croniche"

Firenze, 1 ottobre 2023 - Meno burocrazia e iter più semplici per i malati cronici, dalle prescrizioni alle esenzioni, fino alla consegna di pannoloni e presidi. Queste le richieste avanzate nell’incontro promosso a Sovigliana (Firenze) dallo Spi Cgil Toscana e organizzato dallo Spi Cgil di Firenze. Sollecitazioni alle quali la Regione Toscana ha risposto annunciando vari progetti.

Tra le semplificazioni auspicate dallo Spi Cgil ci sono ad esempio prescrizioni di più lungo termine per i malati cronici (anziché dover richiedere periodicamente la stessa ricetta al proprio medico), il rinnovo annuale delle esenzioni per reddito solo in caso di variazione quest’ultimo, il superamento del rinnovo annuale per chi necessita di ausili (come siringhe o pannoloni), un accorciamento dei tempi di attesa delle visite mediche per il riconoscimento dell’invalidità/accompagnamento o la possibilità, per il medico curante, di prescrivere direttamente la visita specialistica necessaria al paziente.

"L’accesso ai servizi è un problema con il quale gli anziani si scontrano ogni giorno – ha detto Mario Batistini, segretario generale Spi Cgil Firenze -. Chiediamo la presa in carico e la semplificazione, in modo che chi deve ritornare ai servizi più volte, non debba ricominciare sempre la trafila burocratica". "Bisogna fermare il Governo nella sua volontà di tagliare risorse al Servizio sanitario nazionale – ha proseguito Alessio Gramolati, segretario generale dello Spi Cgil Toscana –. La Toscana deve inoltre sfruttare le grandi opportunità che arrivano dalle tecnologie per abbattere una volta per tutte le barriere burocratiche".

E proprio durante il convegno, su questi temi, sono arrivati gli impegni della Regione. Oltre al già esistente progetto Connessi e in buona compagnia per aiutare chi ha problemi con le procedure informatiche, è stato annunciato un nuovo e più semplice iter per il ritiro dei pannoloni: non sarà più necessario andare dal medico curante e poi alla Asl, ma si potranno ordinare on line, per poi richiedere la consegna a domicilio o passare direttamente al punto di ritiro.

Tanti gli interventi, a partire dalla partecipazione straordinaria dell’attore Paolo Hendel con i rappresentanti di Spi Cgil a confronto con quelli di Regione e Asl Toscana centro: Elisabetta Alti, direttrice dipartimento di medicina generale; Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale; Enrico Benvenuti, geriatra; Enrico Sostegni, presidente terza Commissione del Consiglio regionale.