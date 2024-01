Alluvione in Toscana, Figliuolo affida a Sogesid il ripristino delle infrastrutture

Firenze, 19 gennaio 2024 – Sogesid, società di ingegneria e assistenza tecnica specialistica interamente partecipata dallo Stato, e il commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, hanno siglato una convenzione quadro per l'affidamento degli interventi di messa in sicurezza dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L'intesa, si legge in una nota, punta a “mettere a sistema il know how in materia di ripristino delle infrastrutture viarie e manutenzione di Sogesid, società di ingegneria ''in house providing'' del ministero dell'Ambiente e del ministero delle Infrastrutture per la realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio”.

In particolare, Sogesid supporterà la struttura commissariale per l'intero ciclo di realizzazione degli interventi portando avanti funzioni di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori attraverso attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale.

Sogesid si occuperà inoltre di disegnare un piano d'azione fissando le priorità d'intervento ed elaborando inizialmente il cronoprogramma, mettendo a disposizione un gruppo di lavoro dedicato, in modo da coordinare tutti i processi di attuazione e avanzamento degli interventi e il rispetto delle tempistiche, operativo direttamente sul territorio.

"Fin dall'inizio, ho voluto e preteso che il mio lavoro e quello della Struttura commissariale fosse orientato ai principi della buona amministrazione, tra questi vi sono quelli di economicità, efficacia e rispetto della legalità”, afferma Figliuolo. ''Con questa convenzione, faremo sì che la mappatura e la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio avvengano nel modo più efficiente ed efficace possibile, in piena sintonia con le richieste che pervengono dal territorio''.