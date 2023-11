Alluvione, ecco i primi risarcimenti: soldi per i danni alle case, aiuti anche alle famiglie

Firenze, 8 novembre 2023 – Parte l’iter dei rimborsi per cittadini e aziende danneggiati dal maltempo nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa. I primi a disposizione saranno i 5 milioni di euro messi dal governo e gestiti dal presidente della Regione Eugenio Giani nelle vesti di commissario straordinario: "Chi ha l’abitazione principale compromessa nella sua integrità funzionale – spiega – può ricevere fino a 5mila euro. Per l’immediata ripresa delle attività produttive si possono erogare fino a 20mila euro. Ci sono poi i fondi per chi ha l’abitazione franata, allagata, danneggiata e temporaneamente non utilizzabile, o sgomberata: un contributo a chi ha dovuto lasciare l’abitazione pari a 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per due persone, 700 per tre e 800 per quattro". Queste risorse verranno erogate dopo la ricognizione dei Comuni, presumibilmente tramite bandi. "E se i 5 milioni risulteranno insufficienti – aggiunge Giani – dal governo c’è la disponibilità a integrarli".

A questi fondi se ne aggiungeranno, progressivamente, altri, fra stanziamenti pubblici e donazioni. L’esperienza dell’Emilia Romagna insegna però che i tempi non saranno immediati. Preziosi in questo senso i consigli di Marco Migliorati, vicepresidente regionale di Confconsumatori Toscana. "Prima di buttare, pulire o spostare gli oggetti alluvionati, occorre fare foto e filmati – spiega –. Se si acquistano beni mobili prima del bando-risarcimenti, conservare gli scontrini e fotografate il nuovo arredo, inserito nell’ambiente. Per auto e motocicli distrutti conservare il certificato di rottamazione o un documento che attesti la vendita del veicolo danneggiato. Per i danni a murature e impianti potrebbe essere necessaria, in base ai bandi, la perizia di un professionista. Nel caso in cui i lavori siano realizzati da ditte, conservare le fatture; per i lavori in economia gli scontrini delle spese".

Gli sportelli di Confconsumatori e delle Associazioni ai quali è possibile rivolgersi per info e supporto: Prato: tel. 380 4640227; San Donnino–Campi Bisenzio: Fratellanza Popolare tel. 331 1202507; Campi Bisenzio: Misericordia, tel 380.4640227; Larciano (Pistoia): tel.3804640227. Mail unica per la zona di Prato e Pistoia: [email protected]; Firenze: mail [email protected]