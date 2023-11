Alluvione, il ministro Musumeci a Campi Bisenzio. Giani: “Stimati danni per 2 miliardi”

Campi Bisenzio (Firenze), 13 novembre 2023 – Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e il capo del dipartimento Fabrizio Curcio sono arrivati a Campi Bisenzio per un incontro operativo sulla grave situazione determinata dall’alluvione in Toscana. Ad accoglierli il presidente della regione e commissario straordinario Eugenio Giani e tutte le istituzioni locali.

Alluvione, l'incontro con il ministro Musumeci a Campi Bisenzio (Foto Germogli)

Giani: “Stima dei danni sale a 2 miliardi”

Al ministro Musumeci “faremo presente quella che può essere una stima dei danni. Se io sommo quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di Comuni più coinvolti andiamo sicuramente vicini ai 2 miliardi, e contemporaneamente abbiamo bisogno e la necessità di risorse per l'immediato, per i primi soccorsi, per le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini, per quello che sono tutte le situazioni che ci chiedono cittadini che hanno perso tutto e le imprese danneggiate". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine di un incontro a Campi Bisenzio (Firenze) con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "La cosa che mi preoccupa di più – ha aggiunto – è la pioggia, perché per lavorare ci vogliono condizioni che spero dal punto di vista atmosferico siano migliori. Vedo comunque in generale una voglia di ripresa ma deve essere sostenuta e supportata ed è l'obiettivo dell'incontro di questa mattina. Voglio avere gli elementi per poi non fare promesse invano, e capire quali sono i tempi e le entità dei rimborsi immediati, di primo soccorso e che possiamo prospettare quando mi rapporterò agli operatori economici e le famiglie”. Per Giani “c'è una grandissima mobilitazione, ieri sono stato nei luoghi dove magari la crisi è stata meno acuta ma dove hanno avuto danni molto consistenti, ovvero prima a Vinci (Firenze) nella zona industriale, dove l'acqua è arrivata ad 80 centimetri, e dove ci sono stati danni fortissimi, poi a Lamporecchio (Pistoia) dove fra lì e Larciano ci sono state aziende, come il consorzio dell'olio, dove tutto è stato inondato”.

Nardella: “A Campi oltre 30mila persone danneggiate”

Intervenuto a Radio Bruno, il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sui danni a Campi Bisenzio: “Con la Protezione civile metropolitana abbiamo calcolato 3.000 edifici privati a Campi Bisenzio colpiti”. “Si calcolano 7.000 cantine potenzialmente allagate, 30.000 persone interessate dall'alluvione con gradi diversi di danni". E al conto vanno aggiunte le stime che interessano Vinci, Fucecchio, Cerreto Guidi con Stabbia e l'alto Mugello.

"Solo per le spese di soccorso e di somma urgenza tra Campi e l'area metropolitana abbiamo stimato 3,5 milioni", somma "che crescerà moltissimo perché anche l'alto Mugello è stato colpito". Ma "è praticamente niente, perché, ad esempio solo la rimozione dei rifiuti verrà a costare tra i 20 e i 30 milioni, come mi ha detto l'amministratore delegato di Alia, Irace".

"Servono dunque più risorse – sottolinea ancora il primo cittadino –. Il rischio è che molte persone vengano dimenticate, ma non possiamo correre questo pericolo. Nessuno verrà lasciato solo”.

Biffoni: “Fare presto con i ristori”

"È necessario che il Governo intervenga prestissimo con i ristori, indicando le modalità con cui le famiglie e le imprese potranno richiederli e quantificando anche le cifre. Non possiamo più aspettare e lo ribadirò anche questa mattina". Lo ha detto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni.