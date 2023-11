Campi, arriva il ministro. Il Comune in prima linea: "Aiuti veri, non i soliti ristori"

"Aiuti economici veri, non i soliti ristori che arrivano dopo mesi". E’ questa la richiesta che il Comune di Campi, per voce dell’assessore allo Sviluppo economico Daniele Matteini, fa al governo in vista della visita ufficiale odierna (arrivo previsto per le 11) del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, accompagnato dal capo dipartimento Fabrizio Curcio. I due incontreranno le istituzioni locali e le strutture operative per la prima volta dopo l’alluvione del 2 novembre che ha messo in ginocchio la città. Tra i danni, ancora da quantificare, ci potrebbero essere delle lesioni al ponte sul Bisenzio a Capalle, chiuso da ieri sera per verifiche strutturali.

Dopo dieci giorni "si prova a ripartire: in fondo al lungo tunnel si inizia a vedere una luce. Ma il governo non ci può lasciare da soli" aggiunge Matteini, ricordando che oggi gran parte delle scuole riaprono (e da domani ripartono i servizi di pre e post scuola e di trasporto scolastico) e alcuni bus del tpl tornano a transitare dal centro. Aule chiuse fino a mercoledì compreso per le strutture più colpite, ovvero quelle l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, la scuola dell’infanzia Nencioni del Comprensivo Giorgio La Pira e il nido Agnoletti. Per i bimbi che non possono tornare a scuola continuano i servizi di accoglienza offerti dalle realtà del territorio come la società Lanciotto che anche oggi e domani accoglierà fino a 35 bambini (3-13 anni) dalle 8 alle 14, mentre la cooperativa Macramè, fino a mercoledì, offre il servizio di accoglienza gratuito nei locali dell’oratorio Totus Tuus Anspi della Pieve con orario 8,30-17,30.

In tema di salute pubblica, invece, oggi (orario 9-13) è possibile effettuare gratuitamente il vaccino contro il tetano presso l’unità mobile dell’Asl allestita nel parcheggio della Misericordia di via Montalvo 8. E sempre la Asl, dipartimento Salute mentale, ha messo a disposizione del territorio due suoi psicologici per un servizio di supporto alle vittime dell’alluvione (3516116793), mentre per l’emergenza farmaci i numeri da chiamare sono i seguenti: 0558959476 e 055895948.

In città continuano, intanto, le operazioni di pulizia del fango e rimozione dei rifiuti. E visto che (al momento) non sono previste allerte, possono operare anche i volontari ’spontanei’. Oggi sono previste deboli piogge nell’arco della giornata mentre domani e mercoledì il cieolo sarà coperto ma senza rovesci.