14 agosto, vigilia di Ferragosto al cinema: i film sotto le stelle a Firenze

Firenze, 14 agosto 2025 – Ferragosto e la sua vigilia a Firenze si trascorre al cinema. Sono tante le arene estive pronte ad accogliere fiorentini e turisti per proiezioni all’aperto sotto le stelle, e non solo. Dopo una breve pausa estiva ad esempio, ha da poco riaperto anche il Cinema Astra di piazza Beccaria, con una programmazione speciale che accompagnerà il pubblico fino alla fine del mese. A curarla è come sempre la Fondazione Stensen. Si tratta di un vero e proprio evento l’inserimento in programma di “Il conte di Montecristo”, stasera alle ore 21, nuova versione francese del classico di Dumas, presentata a Cannes 2024. Con un cast d’eccezione – tra cui anche Pierfrancesco Favino – il film ha sbancato il botteghino in patria, con 9,4 milioni di spettatori. In Italia è stato trasmesso solo su Canale 5 diviso in due parti. All’Astra sarà finalmente proposto nella sua sontuosa versione cinematografica, come nei cinema francesi: previste cinque proiezioni tra oggi e il 26 agosto.

Il giorno di Ferragosto, l’Astra celebra il ritorno sul grande schermo di un classico assoluto: “Fantozzi” di Luciano Salce, proiettato domani sera alle 21,30, nella nuova versione restaurata in occasione dei 50 anni dall’uscita. Un’occasione per rivedere il primo, indimenticabile capitolo della saga, oggi più che mai attuale nella sua comicità grottesca. Il cinema all’aperto sotto le stelle a Villa Bardini (inizio proiezione 21.15, apertura arena dalle 20.45) stasera propone ‘Un film Minecraft’ di Jared Hess mentre domani sera sarà la volta di ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino. Il Chiardiluna in Oltrarno (via Monte Oliveto 1 angolo viale Aleardi), dalle 21,30 fino a settembre propone i migliori titoli degli ultimi mesi e anteprime. Stasera sarà proiettato il film ‘30 Notti con il mio ex’ per la regia di Guido Chiesa e nel cast Micaela Ramazzotti, Edoardo Leo, Francesca Valtorta, Tommaso Ramenghi, Claudio Colica, Gloria Harvey, Luca Massaro, Beatrice Arnera, Andrea Pisani. Domani sarà a volta di ‘Follemente’ di Paolo Genovese dove recitano Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo.

Al “Cinema nel chiostro“ dell’ex convento di Sant’Orsola stasera alle ore 21,15 sarà proiettato il flm sottotitolato in italiano ‘Reas’, mentre domani sarà la volta del film ‘ A real pain’, racconto di un viaggio ironico e commovente di due cugini nell’Europa dell’Est alla ricerca delle proprie radici, una storia di lutto, identità e legami familiari, tra risate e riflessioni profonde. Nell’arena estiva del Cinema di Castello nella zona Firenze Nord domani e il 16 agosto alle 21,30 sarà la volta di ‘Una sconosciuta a Tunisi’. L'arena estiva nella Manifattura Tabacchi stasera alle 21,15 propone il film ‘Tre amiche’ mentre domani ’30 notti con il mio ex’. Al teatro Romano di Fiesole stasera alle 21,15 sarà proiettato ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles e domani ‘In the mood for love’ di Wong Kar-Wai.