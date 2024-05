Temporali forti e grandine, arriva il maltempo in Toscana: allerta meteo gialla per giovedì 16 maggio

Firenze, 15 maggio 2024 – Il maltempo che ha fortemente colpito il nord Italia potrebbe fare il suo ingresso anche in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali, anche forti con possibilità di grandine, e rischio idrogeologico per giovedì 16 maggio. L’allerta ha validità dalle ore 06 alle 20 e interessa in particolare la parte centro-settentrionale della regione.

Temporali forti, allerta gialla in Toscana

Le previsioni

In base alle previsioni della Sala operativa regionale nel corso della giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, saranno possibili rovesci o brevi temporali sulle zone interne della regione, più probabili a ridosso e sui rilievi appenninici. Domani, giovedì 16 maggio, il tempo sarà molto instabile con possibilità di piogge intense o temporali, localmente anche forti, sulle zone centro-settentrionali (possibili anche sulla costa in mattinata) con occasionali grandinate e colpi di vento. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per le zone centro settentrionali della Toscana valido dalle 6 alle 20 di giovedì 16 maggio.

Le province interessate

Questo l’elenco delle province interessate dall’allerta meteo gialla:

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

L’elenco dei comuni

Arezzo: Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandisc, Castel Focognano, Castel San Niccolo, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montopoli in Val d’Arno, Montespertoli, Pelago, Palazzuolo sul Senio, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci, Vicchio.

Grosseto: Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada.

Livorno: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Gorgona, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Forte dei Marmi, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Massa-Carrara: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Pisa: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Luce Vecchiano, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra.

Pistoia: Abetone Cutigliano, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Seravalle Pistoiese, Uzzano.

Prato: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

Siena: Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle Val d’Elsa Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, Siena, Sovicille, Trequanda.