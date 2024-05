Esplode la voglia di mare: costa toscana presa d’assalto tra tuffi e tintarella

Firenze, 12 maggio 2024 – Esplode la voglia di mare e la costa toscana viene letteralmente presa d’assalto. In questo weekend dal sapore estivo le spiagge dalla Maremma a Viareggio sono tappezzate di asciugamani, secchielli e palette. Qualcuno, più di uno in realtà, azzarda anche un bagno in mare.

Lettini e ombrelloni sono già schierati in assetto estivo, fila dopo fila colorano e identificano gli arenili dalla Darsena al Forte, passando da quelli della Passeggiata di Viareggio e quelli di Marina di Pietrasanta. Tante anche le persone che si sono riversate nei ristoranti per concedersi uno spaghetto alle arselle gettando lo sguardo sull’infinità del mare e, già che ci sono, fissare le prenotazioni per la stagione estiva.

Per quanto riguarda il meteo, se questo fine settimana è stato caratterizzato da un caldo estivo, un lieve peggioramento è in agguato per la settimana in ingresso.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, al nord la prossima settimana sono in arrivo piogge, temporali e addirittura torna la neve sulle Alpi, in particolare tra martedì e giovedì. Nubi in aumento anche sul resto d'Italia con possibili temporali nel corso del pomeriggio a ridosso dell'Appennino centro-settentrionale. La giornata di martedì vedrà acquazzoni e temporali sparsi al nord e nel corso delle ore pomeridiane anche a ridosso dell'Appennino centrale. Mentre mercoledì, avremo "il passaggio di una perturbazione sulle regioni settentrionali e Toscana con precipitazioni anche di forte intensità sui settori a nord del Po. Per quanto riguarda le temperature.