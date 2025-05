Mense scolastiche, in Toscana costo medio 87-88 euro al mese

Arezzo, 13 maggio 2025 – È di 87 e 88 euro la spesa media mensile di una

famiglia toscana nell'anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto rispettivamente alla scuola dell'infanzia e alla primaria: capoluogo toscano più caro è Livorno, Prato quello dove si spende di meno. La regione mediamente più costosa è l'Emilia Romagna con 108 euro mensili (lo scorso anno era la Basilicata) mentre quella più economica è, come nell'anno scolastico precedente, la Sardegna con 61 euro nell'infanzia e 64 euro per la primaria. È quanto emerge da un'indagine di Cittadinanzattiva che anche quest'anno registra un incremento delle tariffe seppur poco rilevante (circa l'1%), con importanti variazioni però a livello regionale: la Sicilia registra un'importante crescita del costo a carico delle famiglie sia nella scuola dell'infanzia (+13% circa) che in quella primaria (oltre l'8%), mentre la Basilicata si segnala una riduzione significativa di circa il 6% sia nell'infanzia che nella primaria. A livello di singoli capoluoghi di provincia, sono le famiglie di Barletta a spendere di meno per il singolo pasto (2 euro sia per l'infanzia che per la primaria) mentre per l'infanzia si spende di più a Torino (6,60 euro a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40 euro). Dall'indagine risulta anche che la Toscana è terza in Italia tra le regioni con un numero maggiore di mense: prima è la Valle d'Aosta (72%), seguita da Piemonte (62,4%), poi Toscana (59,6%)e Liguria (59,1%). Analizzando le città toscane per la scuola dell'infanzia Livorno è appunto la più cara con 128 euro di spesa mensile, seguita nell'ordine da Pistoia (98), Pisa (97), Arezzo (95), Grosseto, Carrara e Massa tutte con una spesa di 90 euro, Lucca (75) Firenze (74), Siena (68) Prato (55). Per le primarie, Livorno è sempre in testa con una spesa media mensile di 128 euro seguita da Arezzo (102), Pistoia (98), Pisa (97), Grosseto, Massa e Carrara tutte e tre sempre con 90 euro di spesa, Lucca (75), Firenze (74), Siena (68), Prato (55