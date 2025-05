Arezzo, 13 maggio 2025 – Ricevuti a Palazzo San Michele gli studenti tedeschi provenienti da Baden-Baden.

“Per il secondo anno consecutivo dagli studenti che studiano tedesco al Liceo Linguistico dell'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione, arrivano a Castiglion Fiorentino per uno scambio culturale i colleghi tedeschi da Baden-Baden. E come da tradizione accompagnati dai Professori sono stati ricevuti per il benvenuto a Palazzo San Michele”.

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’incontro con gli studenti tedeschi provenienti da Klosterschule vom hl. Grab di Baden-Baden, città al confine con la Foresta Nera, famosa tra l'altro in tutta Europa per le sue terme.

Il progetto, che ha luogo per il secondo anno, permette agli alunni del liceo linguistico dell'IIS Giovanni da Castiglione che studiano tedesco di stringere rapporti di amicizia con i partner tedeschi, in un'ottica di fratellanza europea, crescita personale, interculturale e linguistica.

“I nostri alunni” – spiegano le professoresse del Liceo – “sono già stati ospiti in Germania a marzo, dove hanno potuto scoprire le ricchezze culturali, i numerosi musei e la bellezza paesaggistica della città ospitante, la vicina Karlsruhe, nonché visitare il Parlamento Europeo a Strasburgo, assistendo tra l'altro a una seduta del Parlamento dei Giovani”.

Anche le 15 ragazze ospiti della Klosterschule e le loro docenti accompagnatrici, la prof.ssa Patrizia Celia e la prof.ssa Selina Uhrig, hanno vissuto un programma culturale ricco qui in Italia, con le partner italiane e le prof.sse Anna Errichiello e Simonetta Fraulin, responsabili del progetto. La settimana ha previsto, infatti, visite a Castiglion Fiorentino, Cortona, Arezzo e Firenze e l'esibizione del Gruppo Storico.