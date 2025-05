Scuola. “Tutti a tavola insieme” per la Settimana della celiachia.

Pisa, 13 maggio 2025 – In occasione della Settimana della celiachia, dal 10 al 18 maggio il Comune di Pisa ha aderito all'iniziativa “Tutti a tavola insieme” organizzando per giovedì 15 maggio una giornata di menù senza glutine per tutti i bambini delle scuole che usufruiscono del servizio di refezione comunale.

Quest'anno, oltre alle scuole dell'infanzia statali e primarie e secondarie di primo grado, hanno aderito all'iniziativa anche i nidi d'infanzia e la scuola dell'infanzia comunale Montessori. In totale nella giornata di giovedì verranno somministrati un totale di 3.100 pasti senza glutine.

«L'amministrazione comunale – spiega l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - aderisce anche quest’anno alla Settimana della Celiachia programmando un menù senza glutine. Oltre 3100 pasti senza glutine in 42 scuole: è un grande sforzo, che denota forte sensibilità da parte dell’amministrazione, e che si rende possibile grazie all’impegno dell’ufficio scuola e alla disponibilità ditta incaricata della refezione scolastica. Non è un risultato scontato, e per questo voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile.»

Entrambi i menù prevederanno un primo a base di risotto, un secondo con pollo, un contorno di insalata e un dolce senza glutine. Sono previsti anche dei segnalibri a tema che verranno distribuiti il giorno stesso a tutti i bimbi presenti.