Arezzo, 13 maggio 2025 – Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, raccontato a Geo (Rai3) con la musica del giovane Renato Torre. “Armonia della bellezza”, giovedi (15 maggio) alle 18.

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, sempre alla ricerca di nuovi ed efficaci metodi per trasmettere a tutti i valori della meravigliosa natura che custodisce, sta preparando una sorpresa per il prossimo autunno, quando uscirà un videoclip del brano musicale inedito “Armonia della bellezza”.

L'autore, sia per i testi che per la musica, è Renato Torre, giovane artista che, tra l'altro ha recentemente ha calcato il palco di X Factor e notevole è stato il successo decretato dalla giuria formata da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Dopo il video, seguirà una storia ad episodi, nella quale, attraverso musiche e testi appositamente creati da lui, in un susseguirsi di emozioni, si racconterà il Parco nazionale in un modo molto toccante ed originale. La storia, che ha fatto sì che Renato (che vive a Lugano e si sta specializzando in divulgazione della natura all’Università di Pisa) sia diventato il “cantautore del Parco”, è però così particolare ed emozionante che la conduttrice della trasmissione GEO di RAI 3, legata a progetti pieni di sincera passione, ha ritenuto e condiviso questa necessità con gli autori, di doverla raccontare in diretta nella puntata di giovedì 15 maggio, intorno alle 18. Quello che doveva rimanere un segreto fino al prossimo autunno, sarà dunque svelato da Sveva Sagramola, creando così un’aspettativa che il Parco alimenterà fino all’autunno con piccole anticipazioni sui propri mezzi di comunicazione. Da ora in poi, dunque, chi avesse la fortuna di scorgere una piccola troupe intenta a immortalare Renato, con la regia di Isacco Emiliani - tra le foreste millenarie, i paesaggi mozzafiato e i dettagli della natura microscopica, misteriosa e straordinaria - saprà che si tratta di un giovane talentuoso cantautore, che farà sognare ed emozionare con parole e musiche ispirate da questi meravigliosi territori protetti.