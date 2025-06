Arezzo, 28 giugno 2025 – Cortona, in treno a Roma per chiedere soluzioni al rallentamento dei convogli

L’assessore Spensierati parteciperà all’iniziativa insieme ai rappresentanti dei comuni colpiti dai disagi

«Di fronte al silenzio e alle mancate risposte non possiamo ormai più attendere e siamo pronti a mobilitarci direttamente e in prima persona per far sentire la voce di un ampio territorio tra Umbria e Toscana che non può continuare a essere ignorato, penalizzato e isolato».

È la dichiarazione congiunta dei sindaci di Orvieto, Chiusi, Cortona, dei Comuni dell’Area interna Sud Ovest Orvietano, del Trasimeno e della Valdichiana Senese che nei giorni scorsi hanno elaborato e inviato al Ministero dei Trasporti, alle Regioni Umbria e Toscana, ai vertici di Trenitaia, Rfi e ai presidenti delle commissioni Trasporti di Camera e Senato, il documento sulle gravi criticità dei trasporti ferroviari sull’asse Firenze-Roma che stanno creando disagi quotidiani ai pendolari. A rappresentare la città di Cortona nella prossima iniziativa congiunta sarà l’assessore ai Trasporti, Silvia Spensierati.

«Lo spostamento permanente di molti treni regionali e Intercity sulla linea lenta e l’assenza di una prospettiva chiara di ripristino dei servizi dopo i lavori sulla rete – affermano - penalizzano migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano per lavoro, studio, salute o attività essenziali. La situazione è ancora più critica dopo l’entrata in vigore dell’orario estivo e a nulla sono valsi gli appelli dei comitati dei pendolari né tantomeno quelli di un fronte istituzionale bipartisan che unisce 40 Comuni di Toscana e Umbria, uniti da una causa comune e da un’unica voce: quella dei cittadini esclusi dal diritto alla mobilità efficiente e accessibile. Visto l’assenza di risposte dal Ministero e l’inerzia delle Regioni Umbria e Toscana che avrebbero dovuto farsi parte attiva di una strategia interregionale concreta e portavoce di intere comunità che denunciano un grave isolamento infrastrutturale, abbiamo congiuntamente deciso di organizzare una iniziativa per il prossimo martedì 1 luglio. Indossando la fascia tricolore con cui orgogliosamente rappresentiamo i nostri cittadini ci daremo appuntamento nelle stazioni di riferimento e insieme ai pendolari ci recheremo a Roma per chiedere di essere ricevuti da Governo, Trenitalia e Rfi. Se le risposte e le soluzioni non arrivano e se non c’è chi ci supporta saremo noi, pacificamente ma con determinazione, a portare i problemi direttamente nella Capitale»