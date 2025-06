Rigutino ritrova il suo negozio di prossimità: apre il nuovo Carrefour Express di Etruria Retail

ARezzo, 28 giugno 2025 – A Rigutino torna la spesa sotto casa con Etruria Retail. È stato inaugurato questa mattina, sabato 28 giugno, il nuovo Carrefour Express in località Rigutino Nord 74, nel Comune di Arezzo. Una riapertura molto attesa, che segna il ritorno di un punto di riferimento storico per la comunità. La bottega, presente fin dagli anni Trenta, era chiusa da oltre un anno. Ora torna in una veste rinnovata grazie alla disponibilità dell’ex titolare Antonio Conti, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali per ridare vita al negozio e restituire un servizio essenziale al paese. Una figura molto cara a tutta la comunità: Antonio Conti ha dedicato una vita al suo lavoro dietro il banco, e porta con sé una storia personale segnata dalla tragedia della figlia Giusy, vittima della strage dell’Heysel nel 1985. Al taglio del nastro erano presenti: Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo; Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino; Guido Catania, Area Manager per Etruria Retail; i proprietari Massimo Piovosi con la moglie Daniela, la figlia Angela e la collaboratrice che lavorerà nel punto vendita. Domenica 29 giugno è prevista un’apertura straordinaria con orario 8:30–13:00 e 16:30–20:00.

Qualità e territorio: il nuovo Carrefour Express punta sulla Valdichiana. Il negozio si presenta oggi con spazi moderni e funzionali, pensati per garantire un’esperienza di spesa comoda, efficiente e vicina ai bisogni quotidiani. Tra i punti di forza, un ampio banco gastronomia, la panetteria, un reparto ortofrutta curato con attenzione, e un assortimento completo che include i principali marchi Carrefour e una selezione di prodotti locali. I nuovi gestori hanno scelto di dare grande spazio alle eccellenze della Valdichiana, una terra ancora profondamente legata alla qualità e alla cultura del cibo: ogni giorno sugli scaffali sarà possibile trovare prodotti freschi e genuini, legati al territorio e alle sue tradizioni.

Innovazione e spirito di comunità: la bottega rinasce con Etruria Retail e Carrefour. Accanto a questa modernizzazione resta intatta l’anima della “bottega di vicinato”: un luogo dove si viene accolti con il sorriso e dove si coltivano relazioni autentiche. I nuovi proprietari portano avanti questo progetto con cura e spirito di comunità, unendo l’approccio familiare con il supporto strutturato di Etruria Retail e del mondo Carrefour. Una rinascita nel segno dell’innovazione, ma anche della continuità.

Un presidio di prossimità per Rigutino: presto anche la spesa a domicilio. Il negozio non sarà solo un luogo dove fare la spesa, ma un vero presidio di vicinato. Appena possibile verrà attivato anche un servizio di consegna a domicilio, almeno due giorni alla settimana, per venire incontro alle esigenze di anziani e persone con difficoltà negli spostamenti. Una scelta che conferma la volontà di essere vicini alle persone, soprattutto in una realtà come Rigutino, attiva, popolosa e con una forte identità. Con questa apertura, Etruria Retail rafforza la propria presenza nel territorio aretino, valorizzando le piccole comunità e il commercio di prossimità, che resta un punto fermo anche in un mercato in continua evoluzione.

Info utili. Il Carrefour Express di Rigutino, in località Rigutino Nord, 74 – Arezzo, è aperto dal lunedì al sabato con orario 7:30–13:30 e 16:30–20:00. La domenica è chiuso, salvo apertura straordinaria domenica 29 giugno.