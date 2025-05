Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico

Partita la distribuzione dei kit. Obiettivo: migliorare il decoro e aumentare la differenziata»

È iniziata la distribuzione dei nuovi kit per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti delle strutture turistico/ricettive del centro storico. I titolari delle attività hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale che li invita a ritirare le nuove dotazioni che permetteranno di migliorare la qualità della raccolta differenziata e quindi di favorire il decoro del centro storico.

«In questi ultimi anni il Comune di Cortona ha intrapreso un percorso impegnativo e ambizioso in tema di gestione dei rifiuti, riorganizzando i servizi sia nel centro storico che in altre zone del territorio - dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - A questo nuovo percorso i cittadini hanno partecipato con una risposta attiva, che ci incoraggia ad andare avanti per avvicinarci ancora di più agli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa. Per questo, abbiamo previsto la consegna di contenitori/shopper personalizzati per incentivare il sistema di raccolta porta a

porta che consiste nel conferimento dei rifiuti adeguatamente differenziati su suolo pubblico, lungo le direttrici principali, in prossimità della propria abitazione secondo un calendario stabilito e comunicato con i materiali informativi dedicati».

Al fine di aumentare il decoro nel centro storico e di fornire ai turisti le corrette informazioni in merito alla raccolta differenziata, a partire dal 7 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, i kit si possono ritirare all’Ufficio tecnico in Via Guelfa 38 a Cortona.

«Sono già tanti i gestori e i proprietari di strutture turistiche che hanno ritirato il kit - dichiara il sindaco Luciano Meoni - voglio ringraziare tutti coloro che contribuiranno a far seguire queste indicazioni consentendo un miglioramento del decoro dell’ambiente che andrà a vantaggio della cittadinanza e dei loro clienti».

Il kit comprende una guida alla raccolta differenziata con il calendario settimanale e gli e orari di esposizione, oltre alla fornitura di quattro contenitori (shopper) per la raccolta differenziata da utilizzare esclusivamente all’interno delle strutture turistico-ricettive per consentire agli ospiti/turisti e agli addetti pulizie di evitare comportamenti scorretti e limitare gli abbandoni. La guida è in lingua italiana, inglese, tedesca e francese.

Per qualsiasi informazione o specifica necessità è a disposizione l’ufficio Ambiente del Comune scrivendo un’email a [email protected] o inviando messaggi whatsapp al 3466299673.