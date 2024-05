Meteo in Toscana, sole e caldo in arrivo ma non per tutti. Le previsioni: dove pioverà e quando

Firenze, 13 maggio 2024 - Un’Italia spaccata in due, con maltempo al nord e un anticipo d’estate al sud. La Toscana, nelle sue province più a nord, vedrà qualche strascico delle nubi che stanno portando parecchia acqua nelle zone settentrionali dello Stivale. Mentre la situazione sarà decisamente migliore al centro sud della nostra regione.

Il punto con i meteorologi del Lamma, partendo da una premessa importante: “Maggio è tra i mesi più piovosi dell’anno, quindi quest’alternanza di giornate quasi estive con altre piovose non deve stupirci. È la normalità”.

Ecco che tra oggi e venerdì 17 “avremo valori molto miti, con massime intorno ai 25-27 gradi”. Oggi, cielo parzialmente nuvoloso, con qualche instabilità pomeridiana nelle zone interne. Domani, 14 maggio, cielo parzialmente nuvoloso, con - sempre nel pomeriggio, - possibilità di qualche rovescio sugli Appennini. Mercoledì 15 aspettiamoci piogge sparse da Firenze in su tra la notte e il mattino, seguite poi da ampie schiarite a partire da sud. Andrà meglio giovedì 16, quando il cielo sarà poco nuvoloso e non avremo precipitazioni, se non qualche timida pioggia sulle zone appenniniche di nord ovest. Venerdì 17 bel tempo, ma temperature leggermente in calo. E il fine settimana? “Troppo presto per azzardare previsioni”.

Quanto all’aurora boreale, alle nostre latitudini lo spettacolo non tornerà a breve.

Le previsioni del Consorzio Lamma

Lunedì 13 maggio

Cielo parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte e stratificate. Nel pomeriggio condizioni di locale instabilità sulle zone interne dove saranno possibili locali rovesci temporaleschi. Venti deboli meridionali, mari poco mossi. Temperature massime in lieve calo con punte di 24-25 °C.

Martedì 14 maggio

Cielo inizialmente poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Possibili rovesci sulle zone appenniniche. Venti fino a localmente moderati di Scirocco su costa, Arcipelago e zone collinari. Deboli da sud in pianura. Mari poco mossi, o localmente mossi a largo. Temperature: minime in ulteriore lieve aumento. Massime in lieve aumento.

Mercoledì 15 maggio

Nuvoloso in nottata con precipitazioni sparse sulle zone settentrionali. Tendenza a miglioramento nel corso della mattina a partire da sud con residue isolate precipitazioni nel pomeriggio in Appennino. Venti deboli-moderati meridionali, fino a localmente forti in Maremma e Arcipelago meridionale. Mari tra poco mosso e mosso. Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.