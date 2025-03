Maltempo, scatta l’allerta gialla in quasi tutta la Toscana

Firenze, 11 marzo 2025 – Allerta meteo gialla in Toscana per rischio idrogeologico e temporali per la giornata di mercoledì 12 marzo. L'allerta riguarda tutta la regione tranne Casentino, Valdarno Superiore, Valtiberina, Valdichiana e l’alto bacino dell’Ombrone (i comuni in provincia di Siena).

Un'area depressionaria – si legge nel bollettino – sul Mediterraneo centro-occidentale, con un minimo che tenderà ad avvicinarsi al Golfo Ligure e alle coste tirreniche tra la sera di martedì e mercoledì, piloterà più linee di instabilità anche sulla Toscana.

A partire dal pomeriggio di martedì è previsto un graduale aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e abbondanti nel nord della regione. I fenomeni diventeranno più diffusi dalla tarda mattinata di mercoledì, con il passaggio della parte più strutturata della perturbazione. I temporali saranno più probabili sulla costa centro-settentrionale e nelle zone interne settentrionali tra la sera di martedì e la mattinata di mercoledì, mentre nella seconda parte della giornata di mercoledì diventeranno probabili anche in Maremma.

Tra il pomeriggio di martedì e mercoledì saranno possibili temporali sul centro-nord della regione, localmente anche di forte intensità.