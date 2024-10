Allerta gialla in Toscana, rischio idrogeologico e vento forte. I territori interessati

Firenze, 1 ottobre 2024 – Nuova allerta gialla in Toscana, anche se limitata ad alcuni territori. E’ stata emessa dalla sala operativa della Protezione Civile per la giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, e riguarda sia il rischio idrogeologico che il forte vento.

Nel corso della notte precipitazioni sulle zone di nord ovest, in intensificazione in mattinata, quando potranno assumere carattere di rovescio e solo occasionalmente temporalesco; altrove piogge sparse più frequenti a ridosso dei rilievi appenninici. Sempre domani venti di libeccio in aumento, con raffiche fino a 70-90 km all’ora nelle aree appenniniche.

Il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore interesserà dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, mercoledì 2 ottobre, Lunigiana, Garfagnana e Val di Serchio, bacino del Reno; mentre, per vento forte, il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 16 di domani, mercoledì, su Romagna toscana e bacino del Reno.