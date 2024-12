Gli auguri di Diego Abatantuono per Testadialkol: “Divertitevi, ma chi beve non deve guidare”

Firenze, 31 dicembre 2024 – Nuova legge o vecchia legge si beva con la testa e... non si guidi se si è bevuto più del solito”. Questi gli auguri dal padre e nonno Diego Abatantuono. L’artista milanese che ha fatto della comicità il suo successo, si rivolge a tutti, giovani adulti e anziani con un tono fra il serio e lo spiritoso per sollecitare l’abitudine, per fortuna sempre più radicata, di non mettersi alla guida in stato di alterazione alcolica, come si sente nel videomessaggio per Testadialkol.

Diego Abatantuono

Il progetto nato a Firenze, al liceo Michelangiolo, punta a sensibilizzare all’uso dell’alcol e alla sicurezza stradale. Il messaggio è chiaro e semplice: se beviamo, non guidiamo. Si calcola che dalla sua nascita a oggi circa 100mila studenti abbiano incrociato Testadialkol e una bella mano l’hanno data anche i quasi 200 volti noti dello sport, dello spettacolo e “vip” in genere che con i loro videoselfie si sono prestati per dare visibilità al progetto e consentire di avere attenzione da parte delle istituzioni.