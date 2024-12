Se guidiamo non beviamo: arriva la campagna natalizia del progetto Testadialkol

Firenze, 5 dicembre 2024 – Sotto l’albero il progetto “non fare la Testadialkol” si concede due regali: la maggiore età, perché quest’anno compie 18 anni, e una nuova campagna natalizia, quest’ultima frutto del lavoro realizzato dalle ragazze e ragazzi delle scuole superiori italiane che aderiscono al progetto presieduto da Matteo Lucherini Bargellini.

Il video realizzato dagli studenti (che qui vedete in anteprima) sarà lanciato nella settimana di Natale. Una specie di tradizione per la onlus che si batte per ridurre il numero sempre esorbitante di vittime della strada.

Un progetto nato a Firenze, allo storico liceo Michelangiolo, che dunque punta a sensibilizzare all’uso dell’alcol e alla sicurezza stradale. Il messaggio è chiaro e semplice: se beviamo, non guidiamo.

Si calcola che dalla sua nascita a oggi circa 100mila studenti abbiano incrociato Testadialkol e una bella mano l’hanno data anche i quasi 200 volti noti dello sport, dello spettacolo e “vip” in genere che con i loro videoselfie si sono prestati per dare visibilità al progetto e consentire di avere attenzione da parte delle istituzioni. Tanti, inoltre, gli incontri organizzati nelle scuole. A fianco di questo percorso ci sono stati tanti personaggi famosi, dalla prima che fu Margherita Hack all’ultimo in ordine di tempo che è stato Lino Banfi, e nel mezzo Nannini, Angela, Siffredi, Bonolis, Avati, Arbore, De Sica, Carlucci, Zero, Panariello, Bocelli, Hendel, Ghini, Bersani, Virzì, Tognazzi, Abatantuono, Negramaro, Buffon, Spalletti e tanti altri.