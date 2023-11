Airc: in campo anche la serie A di calcio

Firenze, 9 novembre 2023 - Anche la serie A sostiene Airc.

I campioni del calcio e le squadre della Serie A Tim – guidati da Mister Luciano Spalletti insieme a Francesco Acerbi, Gianluigi Buffon, Lorenzo De Silvestri, Valentina Giacinti e Claudio Marchisio - scendono in campo al fianco di Airc nella dodicesima giornata di campionato per invitare i propri tifosi a segnare Un Gol per la Ricerca sostenendo i giovani talenti della scienza. L’iniziativa è realizzata con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e promossa in collaborazione con i media sportivi. Anche gli Azzurri daranno il loro contributo venerdì 17 novembre in occasione dell’incontro Italia – Macedonia del Nord.

Per tutta la durata dei Giorni della Ricerca, infine, Airc.it si arricchirà di notizie, approfondimenti in tempo reale e aggiornamenti sulle iniziative per consentire al pubblico di informarsi e partecipare. Già ora possiamo sostenere il lavoro dei ricercatori con una donazione:

con tutte le carte di credito, PayPal e PostePay su airc.it;

con bonifico bancario su conto corrente dedicato Banco BPM

IT45E0503401633000000008069;

chiamando da telefono fisso o inviando uno o più SMS al numero 45521