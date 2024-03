Affitti brevi: quasi il 13% degli Airbnb italiani si concentra in Toscana

Firenze, 1 marzo 2023 - Quasi il 13% degli Airbnb italiani si trova in Toscana. Per la precisione, si parla del 12,9% del totale. Sono oltre 608mila gli alloggi disponibili sulla piattaforma Airbnb in Italia nel 2023, con un'offerta concentrata principalmente in tre regioni, che da sole quotano il 35,4%: oltre alla nostra regione, abbiamo la Sicilia e la Lombardia.

Emerge dalla ricerca sugli Airbnb in Italia, pubblicata in anteprima dall’Ansa.

Andando sul portale, per la Toscana appaiono migliaia di offerte, tra alloggi, agriturismi, appartamenti, ‘mini-case’ e semplici stanze. Oltre 11mila Airbnb sono solo su Firenze. Tra questi, un appartamento con terrazza vista Duomo a 121 euro a notte, un monolocale con soppalco, sempre in centro, a 63 euro a notte. Dal centro alla periferia, tra loft a Rifredi e open space a Novoli, a due passi dalla fermata della tramvia.

«Con questo report - afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc, azienda di consulenza turistica e marketing territoriale - intendiamo fornire al sistema turismo Italia i numeri del fenomeno Airbnb che è indubbiamente argomento di discussione giornaliera che coinvolge tutte le destinazioni turistiche. Diventa però sempre più difficile gestire, soprattutto per le località con maggiore appeal internazionale, la relazione tra i residenti ed i turisti (o, per meglio dire, l'esplosione di licenze per affitti turistici da inserire nelle piattaforme online)».

In questo senso, da tempo Firenze sta conducendo una battaglia per regolamentare il fenomeno.