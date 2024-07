Aeroporti di Firenze e Pisa, disagi per il “Microsoft down”

Firenze, 19 luglio 2024 – I problemi tecnici dei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree, legati al Microsoft down di oggi, stanno provocando disservizi sui voli previsti nella giornata di oggi agli aeroporti di Firenze e Pisa.

“Toscana Aeroporti – riferisce il gestore degli scali toscani – sta garantendo la massima assistenza ai propri passeggeri. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa”.

A Peretola il tabellone delle partenze vede “solo” due cancellazioni al momento, un volo per Roma e uno per Madrid. Per gli altri però ci sono diversi ritardi che vanno da pochi minuti a oltre un’ora. A questo link si può consultare la situazione delle partenze in tempo reale, a questo link quella degli arrivi.

Al Galilei di Pisa non risultano cancellazioni ma ci sono diversi ritardi: questo il link alle partenze, questo link invece rimanda agli arrivi.