Capalbio, multe e controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Capalbio, 18 dicembre 2023 - È fondamentale conferire i rifiuti nella maniera corretta, incentivando così la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente. Per questa ragione, grazie all’ausilio delle foto-trappole, la polizia municipale capalbiese ha presidiato il territorio e rilasciato i primi verbali contro chi abbandonava i rifiuti in maniera irregolare. “Ringraziamo i vigili urbani - commenta il sindaco Gianfranco Chelini - per i controlli che stanno svolgendo in tutto il territorio. Sanzionare chi non rispetta le regole, soprattutto quando si tratta di una questione così delicata e fondamentale come la tutela dell’ambiente, è un atto doveroso nei confronti di tutti quei cittadini virtuosi che conferiscono nella maniera corretta, senza inquinare o aggravare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento”.

L’obiettivo primario dell’amministrazione è quello di sensibilizzare maggiormente la comunità sul tema dei rifiuti e del loro conferimento. “I controlli – spiega Giuseppe Ranieri, assessore con delega all’Ambiente e alla Polizia municipale – vanno intesi nell’ottica di accrescere l’attenzione e la sensibilità sulla questione da parte di tutti i cittadini. Nell’ultimo anno, grazie anche alla collaborazione da parte capalbiesi, abbiamo raggiunto dei livelli molto positivi in tema di raccolta differenziata, ma la strada da percorrere è ancora lunga e non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.