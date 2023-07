27 luglio 2023, la Giornata dei randagi. E i cani si sposano per sostenere i rifugi

Firenze, 27 luglio 2023 – Oggi, 27 luglio, è la giornata degli animali randagi. E proprio a scopo benefico è in crescita il fenomeno delle cerimonie di nozze per cani e gatti da parte dei proprietari di questi trovatelli. Un momento di festa che si trasforma in un’occasione per raccogliere fondi e aiutare così i rifugi dei cani randagi. Soprattutto negli Stati Uniti e nei Paesi asiatici questi animali vengono ‘toelettati’ a dovere, e vestiti con smoking, frac, pizzi, volant di tulle, fiocchi e merletti, con buona pace per il business degli accessori da cerimonia per animali. La festa prevede inviti di altri animali accompagnati dai loro padroni, riti nuziali in cappelle un po’ improvvisate (altarini allestiti in parchi e giardini), tavole imbandite di croccantini e piattini di cibo per animali in versione gourmet, giochi per cani, torta degli sposi, brindisi (alcolici per i padroni, succhi vegani per i pets) e servizio fotografico a misura di occhi canini. Ma c’è anche chi organizza questi matrimoni senza altra finalità filantropica se non per puro piacere dei proprietari. Faraonico il matrimonio di Twixie e Cowboy, grifoni di Bruxelles, sposati a Dallas. I facoltosi proprietari hanno speso per loro 25.000 dollari. Per i gatti invece il rito è ridotto essendo animali abbastanza difficili da addestrare, ma le nozze si consumano comunque, magari tra le mura domestiche o nei negozi per animali. Ma non tutti hanno la fortuna di essere accolti in una famiglia, e la giornata di oggi vuole accendere i riflettori proprio su questo. Molti vagano in cerca di cibo, riparo, spesso brutalizzati e oggetto di feroce violenza. Finiscono ammassati nei canili che a volte dove i Comuni per ogni animale accalappiato spendono di media dai 300 ai 1.000 euro l’anno, stipati dentro gabbie. Il rapporto Lav 2022 parla chiaro: c’è un esercito smembrato e fuori controllo di 600mila cani randagi in Italia e più di 2 milioni e mezzo di gatti. Rispetto ai dati relativi all’anno 2020 emerge come il randagismo sia in lieve flessione, ma con differenze tra Nord, Centro e Mezzogiorno, dove seppur diminuito rispetto al 2018, il numero dei cani detenuti in canile è ancora molto alto, e dove a questo numero si somma quello degli animali vaganti. Dei 69.171 cani presenti nei canili il 61% si trova nel Sud e nelle Isole. Diminuiscono anche gli ingressi nei canili sanitari, ma di poco e allo stesso modo restano basse le sterilizzazioni dei cani, in aumento solo del 2,4%. Nasce oggi Giosuè Carducci nato il 27 luglio del 1835 a Valdicastello. Poeta e scrittore, è stato il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Ha scritto: “Colui che potendo dire una cosa in dieci parole ne impiega dodici, io lo ritengo capace delle peggiori azioni”.