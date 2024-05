25 maggio, Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi

Arezzo, 25 maggio 2024 – Una giornata significativa per ricordare che va sempre mantenuta alta l'attenzione su un fenomeno importante, che interessa tutti i paesi del mondo. I bambini e gli adolescenti fuggono perché sono impauriti, maltrattati e ingannati.

La Questura di Arezzo, nell’ambito dei numerosi incontri svolti nel corso dell’anno con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’intera provincia, ha trattato approfonditamente anche l’importante tema della scomparsa dei minori.

La stessa tematica è stata riproposta anche il 23 maggio u.s., nel corso della giornata conclusiva dei percorsi svolti dagli studenti del territorio, che hanno seguito i programmi del Tavolo Provinciale per la cultura della legalità, al quale aderisce anche la Polizia di Stato e le sue specialità, insieme alle altre Forze dell’Ordine. Alla giornata erano presenti centinaia di studenti di varie scuole dell’intera provincia; nel corso dell’anno sono stati oltre 7000 i ragazzi incontrati nell’ambito dei progetti organizzati dal Tavolo Provinciale.

In occasione della giornata internazionale dedicata ai minori scomparsi, gli operatori specializzati della Divisione Anticrimine della Questura di Arezzo hanno incontrato nelle principali vie cittadine bambini e adolescenti, ma anche genitori e nonni fornendo loro informazioni utili e distribuendo un pieghevole informativo con un segnalibro editi a cura dalla Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con consigli e numeri da contattare in caso di necessità.

Il materiale informativo sarà a disposizione dei cittadini anche presso le sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Montevarchi e Sansepolcro.

La Polizia di Stato, da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, dal 2000 ha aderito al network internazionale dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children) attivando il sito italiano per i bambini scomparsi - it.globalmissingkids.org. -, gestito direttamente dalla Direzione Centrale Anticrimine, ove possono essere reperiti consigli e informazioni, nonché consultare tutti i casi di minori scomparsi in tutto il mondo.

La scomparsa delle persone, soprattutto dei minori, rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita rapidamente e senza tralasciare alcuna possibilità di ricerca.

Al riguardo esistono delle linee guida emanate dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e i piani provinciali di ricerca adottati dalle Prefetture.

Si ricorda che, oltre al numero unico di emergenza 112, esiste il numero unico europeo 116000, che è il servizio dedicato ai minori scomparsi gestito per conto del Ministero dell'Interno dalla ONLUS “Il Telefono Azzurro”. La linea telefonica fornisce un canale di ascolto ed aiuto per dare supporto a bambini e adolescenti che pensano di fuggire e orientamento ai genitori di minori scomparsi.