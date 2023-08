Vacanze in gruppo a tutte le età Meglio se con l’amico di sempre

Alzi la mano chi non ha nostalgia delle vacanze in compagnia degli amici più cari, o chi non ha ricordi di un viaggio fatto di divertimento, pazzie e tanto altro ancora. Viaggiare in compagnia dei propri migliori amici o amiche è un qualcosa che non passa mai di moda. E che si fa a tutte le età. Da quando si è più piccoli finoalla terza età. Se a dieci anni ci sono ancora mamma e papà che in spiaggia danno sempre un occhio, a 18 o vent’anni si parte per i primi viaggi in gruppo. Le prime volte sono sempre belle, così come quei ricordi non li cancellerà mai nessuno e finiranno col diventare parte delle lunghe chiacchierate a tavola, quando ormai si è già cresciuti. Ma andiamo con ordine perchè si parte con Giulio e Christian, amici da una vita che si sono incontrati ancora una volta sulla spiaggia di Calambrone dove, tra una partita di calcio e un tuffo hanno trascorso un’indimenticabile giornata.

Si saltano i vent’anni per arrivare all’età adulta perchè se è vero che un tempo dai 40 anni in su era in uso andare in vacanza con moglie, marito e figli, oggi non funziona più tanto così. Sono sempre di più i gruppi di single che si riuniscono e partono insieme, per viaggi lunghi o semplicemente per trascorrere una giornata al mare sugli scogli di Porto Venere come il gruppo che ama definirsi "Lupin" che si è concesso una giornata all’insegna del relax e dell’allegria.

E le sorprese non finiscono mai perchè si continua con Alessandro e Claudio insieme a Castiglioncello per un bell’aperitivo vista mare. Meglio se alla baia del Quercetano, perla del Tirreno. Mentre le amiche di sempre Silvana e Costanza si godono la loro vacanza in provincia di Ravenna a Pinarella di Cervia.

