Arezzo, 15 maggio 2025 – “Confluenze”: la quarta edizione a Castiglion Fiorentino

Al via la quarta edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi come quelli realizzati con materiali di scarto. Sabato 18 maggio alle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Agostino, aprirà i battenti la mostra che raccoglie le opere di ben 60 artisti.

“Una manifestazione in continua crescita che si propone d’incentivare e promuovere la conoscenza della produzione artistica del territorio, attraverso l’esposizione di opere realizzate con tecniche differenti tra loro, dalla pittura alla scultura, dal college alle composizioni realizzate con materiali di scarto” spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, che aggiunge “il recente restauro ha restituito alla Chiesa di Sant’Agostino piena dignità a questo luogo simbolico, rendendolo uno spazio ideale per accogliere anche iniziative culturali di altro profilo”.

Anche quest’anno, quindi, il “Maggio Castiglionese” si caratterizza anche per gli appuntamenti culturali che si svolgono presso la Chiesa di Sant’Agostino. Il primo di questi è stata la mostra “Castiglion Fiorentino Photo Fest”, inaugurata alla fine del mese di aprile, che “grazie alla disponibilità, al senso civico oltre che all’amore per il proprio territorio di alcuni castiglionesi è stata aperta al pubblico durante tutto il periodo dando così la possibilità a tutti i turisti e gli stessi concittadini di ammirare non solo la collettiva di artisti ma anche l’edificio sacro recentemente restaurato” sottolinea il sindaco Mario Agnelli.

E dopo l’inaugurazione della mostra “Castiglion Fiorentino Photo Fest”, l’edificio sacro ospita un’altra mostra che “da spazio e voce agli artisti locali che hanno ampiamente contribuito alla crescita del panorama artistico e culturale della comunità castiglionese e non solo” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

Le opere dei 60 artisti si possono ammirare nella Chiesa di Sant’Agostino da sabato 18 maggio e sarà visitabile fino al 16 giugno.

Questi gli orari:

Giovedì: 16-19 – Venerdì Sabato e Domenica la mattina 10-13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.