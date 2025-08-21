Il jazz riempie il bicchiere a Casa Bruschi

Arezzo, 21 agosto 2025 – Prosegue a suon di concerti l'estate jazz della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Il mese di agosto è animato dalla XII edizione di Jazz and Wine, la rassegna ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica dell'Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. Dopo il successo del primo appuntamento, stasera il concerto avrà protagonista il quintetto del pianista aretino Gianni Cinelli proponendo un repertorio con radici nella tradizione, in quel songbook americano che ha reso grande il jazz. I brani rivisitati e arrangiati in chiave originale, daranno grande spazio all'interplay. A fianco del pianista si esibiranno Massimiliano Conticini al contrabbasso, Andrea Croci alla batteria e Andrea Donnini alla tromba. A impreziosire il tutto la presenza di un solista di livello nazionale: il sassofonista perugino Alberto Mommi, che renderà ancora più interessante la serata. Negli appuntamenti che seguiranno, 11 e 18 settembre, spazio verrà riservato anche per l'hard pop e per le sonorità latine. La rassegna proseguirà l'11 settembre con Anne Czichowsy 4tet. Si esibiranno accanto alla voce di Anne Czichowsky, Niko Seibold al sassofono alto, Christoph Neuhaus alla chitarra e Roberto Koch al contrabbasso. Ultimo appuntamento il 18 settembre con Argo: Francesco Giustini tromba e flicorno, Fabio Roveri alla chitarra classica e Santiago Fernandez al pianoforte. JazzandWine è un evento realizzato anche grazie alla collaborazione con Arezzo Music Fest, Fondazione Guido d'Arezzo, Officine della Cultura. Biglietti disponibili in prevendita alla Casa Museo Ivan Bruschi a 12 euro con degustazione e visita al museo.