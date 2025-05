“Tutto il mondo passa da qui”, incontro a Montevarchi

Arezzo, 15 maggio 2025 – “Era una donna un po’ strana, nonna, tanto quanto lo era Madì, ma andava in una direzione opposta. A lei non piaceva né Madì né tutta quella gente che arrivava all’ostello. Ospiti internazionali sì, ma una volta ogni tanto. Tutto questo via vai di gente in estate non faceva bene al nostro piccolo golfo. Mio fratello ci discuteva continuamente. Lui difendeva ostinatamente l’ostello e tutti gli stranieri che arrivavano, anche se passava più tempo con i pescatori che al castello. Io un po’ la capivo, nonna. Non ero d’accordo, però spesso ho immaginato come dev’essere stato, per lei, vedere il paese invaso da orde di ragazzi che strascicavano l’italiano o non lo parlavano proprio, e imponevano alle orecchie di qualsiasi età le loro feste e i loro canti libertini e pacifisti. Nata e cresciuta su quel golfo, lo aveva visto cambiare e soffrire, ed era pronta a difenderlo con ogni mestolo o padella o qualsiasi altra cosa

trovasse in casa”.

In questo brano, tratto dal nuovo romanzo di Letizia Turini dal titolo Tutto il mondo passa da qui. A Lerici, crocevia di vite e nazioni ci troviamo nella Lerici degli anni Sessanta. Intorno alla figura carismatica di una donna di nome Madì si radunano giovani viaggiatori provenienti da tutto il mondo, che si lasciano alle spalle conflitti passati e presenti – il Muro di Berlino, la crisi dei missili a Cuba, la guerra in Vietnam, il Sessantotto… – e sono accolti fra le mura dell’antico castello, edificato sulla scogliera a picco sul mare, che dagli anni Cinquanta è stato trasformato in Ostello della Gioventù.

In questo potente e profondo romanzo storico Isabella, giovane lericina innamorata del suo paese, viaggia ascoltando i racconti dei giovani ospiti che passano da lì. Allo stesso tempo si rende conto che il mondo sta cambiando e, cosa ancora più sconvolgente, che lei sta crescendo ed è giunto il momento di scegliere la strada giusta da precorrere, pur mantenendo la consapevolezza di essere nata e cresciuta in uno dei posti più belli del pianeta.

L’autrice presenta il libro sabato 24 maggio a MONTEVARCHI (AR), presso la biblioteca comunale, ore 17,00. L’autrice dialoga con Alberto Turini, partecipa Giacomo Brandi. Evento nell’ambito del Maggio dei libri.

Il libro: Titolo: Tutto il mondo passa da qui. A Lerici, crocevia di vite e nazioni

Autrice: Letizia Turini

(€ 14 – pag. 144)

L’autrice

Letizia Turini, nata a Montevarchi, è scrittrice e attrice. Laureata in Letteratura Inglese presso l’Università di Buckingham (Regno Unito), ha conseguito il Master in Scrittura ed Editoria presso la City University of London. Ha ottenuto, inoltre, diplomi professionali di recitazione alla Met Film School di Londra e alla Acting Coach Scotland di Glasgow. Il suo interesse più grande è per la storia del ventesimo secolo: è alla continua ricerca di quella parvenza di umanità che è possibile trovare negli avvenimenti storici più drammatici del “secolo breve”.

Ha pubblicato Reinher (2013), Le foglie d’autunno (2018) e, con Infinito edizioni, Quando il vento canta (2023).