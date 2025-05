“Controvento. Il coraggio della pecora nera. Pensieri in libertà dalla pandemia”, la presentazione

Arezzo, 15 maggio 2025 – Appuntamento per la presentazione di “Controvento. Il coraggio della pecora nera. Pensieri in libertà dalla pandemia” il libro di Francesco Carbini ad Arezzo venerdì 16 maggio alle 17.30 presso la libreria Feltrinelli (via garibaldi 107) insieme alla giornalista Barbara Perissi. Sarà un'ulteriore occasione per confrontarsi sulle tante tematiche affrontate nel libro: dalla sanità alla giustizia, dalle riforme istituzionali alla tutela dell'ambiente, dalla crisi del commercio di vicinato alla riscoperta dei piccoli borghi e di una migliore qualità della vita. La prefazione è di Claudio Martelli ( già vicesegretario nazionale partito socialista italiano, ministro di grazia e giustizia, vicepresidente del consiglio dei ministri), la postfazione di Hoara Borselli ( giornalista ).