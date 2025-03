Un sabato ricco di eventi culturali al "Pergentino spazio delle arti" di Arezzo

Arezzo, 14 marzo 2025 – Sabato 22 marzo, alle ore 17.00, presso Pergentino Spazio delle Arti (Via Cavour 188, Arezzo) si svolgerà un ricco appuntamento culturale, che avrà per protagoniste l’artista Andreina Giorgia Carpenito, fondatrice dell’Associazione Culturale Ezechiele APS e autrice del Mosaico più grande e importante d’Europa, e la scrittrice Lucrezia Lombardo, che, per l’occasione, parlerà al pubblico dello stato della poesia contemporanea e della bellezza come via d’uscita dalla disperazione, leggendo alcuni versi tratti dalla sua ultima produzione, la raccolta “Herbae surdae” (Giuliano Ladolfi editore).

Per l’occasione, Carpenito presenterà, inoltre, il suo libro “Il mosaico che parla” (Elledici editore), testo che racconta il progetto lungo trent'anni, della realizzazione del mosaico più grande d'Europa, coniugando l'aspetto artistico a quello sociale e umanitario. Difatti, Andreina Giorgia Carpenito, 27 anni fa è riuscita a tirar fuori un’opera d’arte, dall’edificio di una chiesa destinata alla demolizione di un paese alla periferia di Arezzo. Lo scarto è così divenuto Centro Polivalente delle Arti, come i materiali usati per la realizzazione di quello che è oggi il Mosaico più importante d'Europa. Allo stesso modo, anche le persone che questa società mette da parte, presso il Mosaico di Andreina diventano il centro di una comunità, difatti, l’Associazione Culturale Ezechiele APS ospita migliaia di persone ogni anno. Il libro racconta, perciò, della creatività artistica come strumento di inclusione sociale e come via di crescita personale.

La serata prevede, altresì, l’inaugurazione e presentazione di due mostre, quella di Matteo Tornesello, autore del progetto pittorico “I volti di Matt”, e la mostra di grafica “I volti di Dariush Mohammadian”, unitamente all’esposizione di magliette a tiratura limitata.

Modererà la serata, la narratrice Propizia Capaccioli -che intervisterà la fondatrice del Mosaico, Andreina Giorgia Carpenito e la scrittrice Lucrezia Lombardo- e interverrà il compositore e musicista Francesco Lenzi.

La serata, a ingresso libero, si concluderà con un buffet.