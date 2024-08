Un doppio appuntamento per bambini nell’estate di Raggiolo

Arezzo, 1 agosto 2024 – Un doppio evento per bambini nell’estate di Raggiolo. Il connubio tra parole, musica e natura sarà al cuore dello spettacolo “Il bosco delle farfalle” in programma alle 18.00 di sabato 3 agosto nella radura di Sant’Angelo, poi alle 21.00 di martedì 6 agosto è atteso il gran ritorno del Circo degli Zuzzurelloni che vedrà l’allegria di suonatori, saltimbanco, mangiafuoco, prestigiatori, giocolieri, acrobati, pagliacci, funamboli e ballerini invadere piazza San Michele. Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita e sono inseriti all’interno della rassegna RaggioloEstate2024 che, organizzata dalla Brigata di Raggiolo, proporrà un intero mese di eventi diffusi tra diversi angoli del borgo casentinese.

La narrazione nel bosco del 3 agosto torna a rinnovare uno dei momenti per famiglie più attesi dell’estate che sarà ospitato in un suggestivo teatro all’aria aperta accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo tra Raggiolo e Quota. L’attrice fiorentina Miriam Bardini, accompagnata dalle musiche del Jamm Duo con sax e arpa irlandese di Susanna Crociani e Antonella Di Maggio, darà vita a una suggestiva narrazione musicata per tutta la famiglia, dedicata ai temi del radicamento e del senso di appartenenza. L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino nell’ambito delle attività dell’EcoMuseo, anche insieme alla Pro Loco di Quota, all’interno della rassegna “Il futuro della memoria” inserita nell’ambito di “2024 - Anno delle radici italiane” promosso dal Ministero degli Affari Esteri per favorire il turismo delle radici. La radura di Sant’Angelo può essere raggiunta solo a piedi con una camminata sulla via medievale con tempi di percorrenza di circa quarantacinque minuti da Raggiolo e quindici minuti da Quota. Questo momento nel bosco sarà seguito dall’iniziativa “Pizzando per Raggiolo” che, a partire dalle 19.00, vedrà tre antichi forni accendersi per una vera e propria sfida a suon di pizze che sarà decisa direttamente dal gradimento dei commensali e che offrirà la possibilità di cenare sotto le stelle in uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è patrocinato dal Comune di Ortignano Raggiolo e vedrà la partecipazione di Brigata di Raggiolo, Associazione Produttori Valteggina a Km0, Pro Loco Pratomagno, Il Convivio dei Corsi e circolo Acli Raggiolo.

Una serata all’insegna di sorprese e spettacolo è invece prevista per il 6 agosto quando piazza San Michele tornerà ad animarsi con il Circo degli Zuzzurelloni. Questa scanzonata compagnia fa tappa da ventisette anni nel borgo casentinese e vede alternarsi in scena decine di artisti di strada di diverse età provenienti dalla Germania e dal resto d’Europa che, ogni estate, si ritrovano in Vallesanta per preparare una messinscena allegra e burlesca frutto della contaminazione tra tante diverse forme artistiche ed espressive. Dalla clownerie alla giocoleria, dai giochi con il fuoco ai mimi, dai funamboli alla musica: gli spettatori potranno vivere una coinvolgente e inedita esperienza motivata dalla sola volontà di regalare stupore, divertimento e risate.