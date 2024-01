Tutto pronto per la grande parata di Carnevale

Fervono i preparativi per il Carnevale di Firenze, che quest’anno porterà a braccetto anche le illustri tradizioni di Venezia e Viareggio. L’appuntamento è per sabato e domenica prossimi, con il gran galà, il gran ballo e la parata per le strade della città.

Sartorie e laboratori artigiani stanno perfezionando gli spettacolari abiti delle “Regine a Palazzo”. Maestri della cartapesta stanno ultimando le maschere del Carnevale nella tipica tradizione fiorentina e che verranno distribuite ai partecipanti all’evento che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento.

Intanto arrivano le prime conferme eccellenti. Tra gli ospiti della festa ci sarà Giovanna Botteri, giornalista Rai, volto noto a livello internazionale, che condurrà la serata al fianco di Andrea Vignolini. Madrina d’onore Kiera Chaplin, attrice e modella britannica, nipote di Charlie Chaplin e pronipote di Eugene O’Neill.

Tra gli ospiti di sabato, Beatrice Principessa d’Orleans, Ute Henriette Ohoven Ambasciatore dell’Unesco, che sono alcune delle protagoniste del Gran Galà al quale parteciperanno anche Zaira Conti fondatrice del progetto Villa Lorenzi, Claudia Jerger di You Foundtion for Children in Need, beneficiarie della serata.

Domenica la parata sarà capitanata dai personaggi tradizionali del Carnevale, Burlamacco, Ondina, simboli del Carnevale di Viareggio, e Stenterello, figura storica di quello Fiorentino. I personaggi saranno a bordo di vetture storiche, come la Lancia Epsilon del 1912 di cui esistono solo due modelli al mondo.

La partenza è da piazza Santa Maria Novella alle 15 per un percorso che arriverà in una piazza della Signoria a festa dove, già dalle 15 inizierà musica e animazione. Sull’arengario un Gran Giurì decreterà i vincitori delle categorie. La parata è libera e gratuita e chiunque in maschera potrà partecipare al concorso, ritirando il contrassegno in piazza Santa Maria Novella. Premio alla maschera che meglio rappresenterà Stenterello 2024 con un’opera del maestro Paolo Penko. L’evento è patrocinato da Comune di Firenze, Regione, Camera di Commercio Firenze, Confcommercio Firenze, Carnevale di Viareggio, Carnevalia, QN La Nazione. Media Partner Lady Radio.

O.Mu.