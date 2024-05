Torna Gnomi in festa - PratomaGnomo

Arezzo, 16 maggio 2024 – Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, sabato 18 e domenica 19 maggio, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra. Gnomi in festa - PratomaGnomo, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, giunge quest’anno alla terza edizione. La manifestazione viene riproposta dopo il grande successo di partecipazione delle edizioni 2022 e 2023.

Gnomi in festa - PratomaGnomo è un’iniziativa realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con l’Associazione culturale I Guardiani dell'oca e la Direzione Regionale Musei della Toscana.

La manifestazione - inserita nel circuito delle iniziative di Visit Valdarno - viene realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, delle amministrazioni comunali del Valdarno aretino e fiorentino, della Conferenza Zonale dell’Istruzione del Valdarno, con il contributo della Fondazione CR Firenze e la sponsorizzazione di Publiacqua Spa.

Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo), Gnomi in festa - PratomaGnomo si colloca nella cornice di riferimento del Progetto Paesaggio Comune e propone, ai piedi del Pratomagno, nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del “piccolo popolo”: gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo sentieri e nel borgo nei giorni 18 e 19 maggio 2024.

A Partire dalle ore 15:00 di sabato 18 maggio saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali animate da professionisti. Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti.

Il programma

Prima giornata: sabato 18 maggio

15:00 - Apertura del Mercatino delle meraviglie

15:00 - Apertura del Capo Giocondo

15:00 - 20.00 - Apertura dei laboratori creativi

15.30 - Accoglienza del Piccolo Popolo

16.30 – Medoro, Malacoda e il Grifone – spettacolo con trampoli e figure – produzione Teatro Fantastico

17.00 - Il sogno - Spettacolo di cantastorie – Produzione I Guardiani dell’Oca/Compagnia dello Zafferano

17.30 – Danza con me

Ore 18.30 - Il Buono, lo Gnomo e il cattivo – Spettacolo con attori e burattini- ), di e con Italo Pecoretti - Produzione Terzostudio/Teatro delle dodici lune

19.30 – 20.30 – A tavola con gli gnomi

21.00 – Il risveglio delle fate - Spettacolo itinerante - produzione I Guardiani dell’oca;

21.30 – Passi di fata - spettacolo di danza elfica coreutica magica – produzione I Guardiani dell’oca

Seconda giornata: domenica 19 maggio

10.30 - 12.00 - Apertura del Mercatino delle meraviglie ed animazione musicale, danzata e cantata, con gnomi, folletti, elfi e fate lungo le vie del centro storico.

12:00 - Premiazione del concorso di idee per la creazione di un personaggio guida della Abbazia di San Salvatore a Soffena (scuole primarie del Comune)

12.30 - A pranzo con gli gnomi

15.00 - Accoglienza del Piccolo Popolo

15:00 - 20.00 - Apertura dei laboratori creativi

15.30 - Apertura del Capo Giocondo

16:00 - Medoro, Malacoda e il Grifone – spettacolo con trampoli e figure – produzione Teatro Fantastico

17.00 – Di Pinocchio l’avventura - Spettacolo con attori e burattini – produzione Teatro delle dodici Lune

18.00 – 20.00 – Il Bosco delle Meraviglie - spettacolo itinerante con Gnomi, Fate, Streghe e Folletti – produzione I Guardiani dell’oca.

Ore 18.30 – Passi di fata - spettacolo di danza elfica coreutica magica – produzione I Guardiani dell’oca

19.30 – 20.30 – A tavola con gli gnomi

21.00 - Danza collettiva dell’arrivederci