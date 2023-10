Arezzo, 19 ottobre 2023 – Spegne diciotto candeline il Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno. La kermesse, organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, diventa maggiorenne. Da domenica 22 ottobre a domenica 3 dicembre tanti concerti di musica classica nel centro storico della città, nelle sedi della Pieve di San Giovanni Battista, della Sala La Nonziata e del Museo della Basilica Santa Maria delle Grazie e negli istituti superiori Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno e Petrarca di Montevarchi. Musicisti di fama internazionale, con brillanti carriere, protagonisti nelle più prestigiose sale da concerto sia europee che extra-europee, presenteranno importanti repertori della letteratura musicale: Konstantin Bogino, Miomira Vitas, David Boldrini, Bertrand Giraud, Marion Leleu, Laura Rodriguez, Piano Duo Wang-Koltun, Daniele Dori, Eugenio della Chiara, l’Orchestra Italian Opera Florence, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Jan Milosz Sarzyski, Aiman Mussakhajayeva, Cristina Altamura.

“E’ con estremo piacere – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che presentiamo il programma del Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno, giunto quest’anno alla diciottesima edizione. Un appuntamento prestigioso, atteso da tutti gli appassionati di musica classica, che apre l’autunno all’insegna della cultura e della musica di qualità. Un festival che, già autorevole alla sua prima edizione, nel corso degli anni ha saputo arricchirsi e crescere sempre più. L’edizione di quest’anno ci propone un mese e mezzo di appuntamenti musicali di altissimo livello, con alcune caratteristiche sulle quali ci piace soffermarci e che siamo lieti di sottolineare. Innanzi tutto, per una rassegna culturale così prestigiosa e di grande notorietà nei circuiti più importanti della musica classica, è motivo per noi di profondo orgoglio il riferimento già nella denominazione del festival alla nostra città, che viene quindi proposta e promossa come centro prestigioso per l’esecuzione di musica classica e per la formazione nell’ambito della musica classica. In secondo luogo, il richiamo-omaggio a Francesco Feroci, musicista, compositore, organista (fu primo organista del Duomo di Firenze), di cui quest’anno ricorre il 350esimo anniversario della nascita, avvenuta proprio nella nostra città. Il terzo aspetto è la capacità di coniugare concerti di autorevoli musicisti di fama internazionale, come da tradizione del Festival, a concerti di giovani e giovanissimi allievi di talento. Da sempre, negli oltre cinquanta anni di attività che la caratterizzano, l’Accademia Musicale Valdarnese è stata una incredibile fucina di talenti, che in essa si sono formati, in essa hanno mosso i primi passi, quindi si sono perfezionati presso i conservatori e le accademie di musica più prestigiosi, e adesso svolgono un’intensa e autorevole carriera di musicisti. Indubbiamente un vanto per la nostra città, ma anche un lavoro capillare, attento, costante di educazione dei giovani alla musica, che l’Accademia ha praticato con generosità, dedizione e grande professionalità. E’ anche in questa ottica che si inseriscono le collaborazioni con gli istituti scolastici (i Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni e l’Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi), presso i quali si terranno alcuni concerti, in modo tale da portare la musica presso i più giovani, direttamente nei luoghi dove studiano. Il quarto aspetto è costituto dalle numerose sedi presso le quali si svolgeranno i concerti, al punto tale da coinvolgere tutti i luoghi deputati alla musica classica della città, valorizzando al meglio le sonorità dei vari strumenti utilizzati, in ragione della capacità acustica delle singole sedi. Infine – ma non di minor conto – il collegamento con il concorso pianistico Humberto Quagliata, che si colloca nella parte terminale del Festival: giunto alla terza edizione, è già diventato uno dei concorsi pianistici più autorevoli del mondo, in grado di attrarre giovani pianisti di grandissimo talento da tutti i continenti. Il nostro più sincero ringraziamento per l’ottimo programma realizzato e per il lavoro che vi sta dietro – concludono sindaco e assessore – va a tutti i componenti dell’Accademia Musicale Valdarnese, al direttore artistico maestro Andrea Turini, a tutti i musicisti che si esibiranno in questa ricca e prestigiosa rassegna e a tutti gli sponsor che contribuiscono a sostenere iniziative di alto livello culturale”.

In questo anno ricorre il 350esimo anno della nascita di Francesco Feroci, organista, poeta e compositore, a cui è intitolato l’istituto dell’Associazione Musicale Valdarnese e, proprio per celebrare questa ricorrenza, il direttore artistico Andrea Turini ha programmato concerti con i giovani dell’Istituto oltre ai concerti dei docenti.

“Un programma intenso, di alto valore artistico, con tanti eccellenti musicisti e tanti giovani talenti”, le parole del direttore artistico dell’Amv Andrea Turini. “Un ringraziamento all’amministrazione comunale, all’Ente Basilica e a Don Luigi , al Fabrizio Fabbrini, al Museo della Basilica, agli Istituti Petrarca di Montevarchi e Licei Giovanni da San Giovanni e infine ai nostri sponsor che da tanti anni ci sostengono, credono nella cultura musicale e ci aiutano a divulgare l’armonia e la bellezza della musica. Un ringraziamento particolare alla Banca del Valdarno, Azzurro e Zucchetti Centro Sistemi che oltre al Festival sostengono la III edizione del concorso pianistico internazionale Humberto Quagliata Città di San Giovanni Valdarno, offrendo a tanti giovani, provenienti da varie parti del mondo, la possibilità di mettersi in luce di fronte alla nostra giuria formata da pianisti e didatti di grande prestigio e di vincere importanti premi. Viva la musica”.

“La Banca del Valdarno – afferma il consigliere Marco Ermini – conferma il suo impegno a sostenere manifestazioni che sappiano cogliere le esigenze del territorio. In questo caso un festival dal grande valore culturale e sociale. Per un mese e mezzo San Giovanni sarà la capitale della musica classica e la rassegna costituirà una forte attrattiva per l’intera vallata e non solo”.

Concerto inaugurale del Festival domenica 22 ottobre alle ore 17 alla Pieve di San Giovanni Battista con l’Orchestra Italian Opera Florence diretta da David Boldrini, che riveste anche il ruolo di pianista solista e compositore, Andrea Turini pianista solista, Paola Cigna soprano, Alessia Nadin mezzo soprano. L’ingresso ad ogni concerto è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA CITTA’ DI SAN GIOVANNI VALDARNO XVIII EDIZIONE 2023

Domenica 22 Ottobre 2023 ore 17,00

Pieve di San Giovanni Battista

ORCHESTRA ITALIA OPERA FLORENCE

DAVID BOLDRINI direttore e pianista solista

ANDREA TURINI pianista solista

Musiche di Haydn, Boldrini, Beethoven

Sabato 28 Ottobre 2023 ore 18,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

Spazio Giovanissimi Pianisti

TOMMASO RONCOLINI

RUBEN AMATO

MARCO MEACCI

Concerto di Pianoforte

ZENO LODOLINI

Musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Liszt

Sabato 28 Ottobre 2023 ore 21,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

SILVIA FIGNELLI pianoforte

FRANCESCO MARCONI violino

Musiche di Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin

Domenica 29 Ottobre 2023 ore 15,00

Pieve San Giovanni Battista

350° FRANCESCO FEROCI

LORENZO NUCCI pianoforte

Quintetto d’archi

AURORA AGOSTINELLI violino

ELENA MARCHETTI violino

MARTINA GIULIANELLI viola

TECLA BENEDETTO violoncello

BIANCA SARTOR contrabbasso

Musiche di Beethoven

Domenica 29 Ottobre 2023 ore 16,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

ANNA MASSI pianoforte

Musiche di Bach, Beethoven, Chopin

Domenica 29 Ottobre 2023 ore 17,00

Pieve San Giovanni Battista

350° FRANCESCO FEROCI

MARIA D’AGOSTINO pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov

Domenica 29 Ottobre 2023 ore 18,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

GABRIELE CEROFOLINI pianoforte

Musiche di Haydn, Liszt, Bartok

Venerdì 3 Novembre 2023 ore 21,00

Pieve San Giovanni Battista

350° FRANCESCO FEROCI

FRANCESCO ZAMPI pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven, Schubert

Sabato 4 Novembre 2023 ore 10,00

Licei Giovanni da San Giovanni

350° FRANCESCO FEROCI

NICOLETTA GUSMAROLI pianoforte

Musiche di Beethoven, Liszt, Schumann

Sabato 4 Novembre 2023 ore 17,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

MINO CAVALLO chitarra

GAIA SCHIRO’ voce

Sabato 4 Novembre 2023 ore 18,00

Pieve San Giovanni Battista

350° FRANCESCO FEROCI

NICOLETTA GUSMAROLI pianoforte

Musiche di Beethoven, Liszt, Schumann

Domenica 5 Novembre 2023 ore 17,00

Pieve di San Giovanni Battista

LAURA RODRIGUEZ violino

PARIS TSENIKOGLOU pianoforte

Musiche di Beethoven, Brahms

Lunedì 6 Novembre 2023 ore 11,00

Istituto Comprensivo Petrarca Montevarchi

350° FRANCESCO FEROCI

LINDA TORRINI pianoforte

RUBEN AMATO pianoforte

MARIA CRISTINA RAIMONDI pianoforte

Sabato 11 Novembre 2023 ore 16,45

Chiesa di San Lorenzo

350° FRANCESCO FEROCI

DANIELE DORI organo

Musiche di Frescobaldi, Feroci, Cherubini

Sabato 11 Novembre 2023 ore 21,00

Museo della basilica Santa Maria delle Grazie

EUGENIO DELLA CHIARA chitarra

Musiche di Scarlatti, Paganini. De Falla, Castelnuovo Tedesco

Domenica 12 Novembre 2023 ore 17,30

Pieve di San Giovanni Battista

MARION LELEU viola

BERTAND GIRAUD pianoforte

Musiche di Ryelandt, Brahms, Clarke

Domenica 19 Novembre 2023 ore 17,00

Pieve di San Giovanni Battista

MIOMIRA VITAS soprano

KONSTANTIN BOGINO pianoforte

Musiche di Liszt, Mahler, Prokofjwv, Bartok

Martedì 21 Novembre 2023 ore 21,00

Pieve di San Giovanni Battista

PIANO DUO XIN WANG & FLORIAN KOLTIUN

Musiche di Mozart, Beethoven, Rossini, Debussy

Venerdì 24 Novembre 2023 ore 21,00

Pieve di San Giovanni Battista

KATHERINE LERNER LEE soprano

CRISTINA ALTAMURA pianoforte

Musiche di Chopin, Rachmaninov

Domenica 26 Novembre 2023 ore 16,00

Pieve di San Giovanni Battista

ORCHESTRA SINFONICA CITTA’ DI GROSSETO

JAN MILOSZ ZARZYCKI direttore

1° Finalista del Concorso Pianistico Internazionale Humberto Quagliata

Città di San Giovanni Valdarno

Domenica 26 Novembre 2023 ore 17,00

Pieve di San Giovanni Battista

ORCHESTRA SINFONICA CITTA’ DI GROSSETO

JAN MILOSZ ZARZYCKI direttore

2° Finalista del Concorso Pianistico Internazionale Humberto Quagliata

Città di San Giovanni Valdarno

Domenica 26 Novembre 2023 ore 18,00

Pieve di San Giovanni Battista

ORCHESTRA SINFONICA CITTA’ DI GROSSETO

JAN MILOSZ ZARZYCKI direttore

3° Finalista del Concorso Pianistico Internazionale Humberto Quagliata

Città di San Giovanni Valdarno

Sabato 2 Dicembre 2023 ore 21,00

Sala La Nonziata

350° FRANCESCO FEROCI

ALESSANDRA CORDOVA soprano

GABRIELE CEROFOLINI pianoforte

Musiche di Brahms, Dvorak. Faurè, Debussy, Puccini, Rossini, Grieg, Albeniz

Domenica 3 Dicembre 2023 ore 16,00

Pieve di San Giovanni Battista

350° FRANCESCO FEROCI

SPAZIO GIOVANI

3 Allievi Istituto F. Feroci

Domenica 3 Dicembre 2023 ore 17,00

Pieve di San Giovanni Battista

AIMAN MUSSAKHAJAYEVA violino

SARA ASSABAYEVA pianoforte