Arezzo, 18 novembre 2024 – Simona Cipriani al Festival “L'Eredità delle Donne” di Serena Dandini

Il romanzo “La Donna senza età. Auto-Aiuto x le Donne” di Simona Cipriani è stato selezionato fra le iniziative che hanno partecipato al bando “La Call” per entrare nel cartellone OFF della settima edizione del Festival “L'Eredità delle Donne”.

Il Festival, che si terrà a Firenze dal 22 al 24 Novembre, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e patrocinio della Regione Toscana. Il progetto in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo. Rai Radio 2 è media partner ufficiale.

L'evento in agenda è per domenica 24 Novembre alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Bibbiena, in Via Enrico Toti 27 (ingresso libero), con il patrocinio del Comune di Bibbiena.

Si tratta del diario segreto di Gloria, al quale si affida scrivendo la storia della sua vita. Una storia fatta di emozioni, passioni. L'intreccio e le dinamiche psicologiche non sono facili da comprendere, ma sono ben descritte da Gloria.

Gloria è l’Eroina di oggi, che incarna la Voce di tutte le Donne violentate.

L'autrice si è posta tante domande su come fosse possibile nella nostra civiltà odierna riscontrare moltissime ingiustizie nei confronti delle donne. Ai TG sentire fatti di cronaca nera con femminicidi quasi giornalieri. Alle sue domande ha iniziato a dare possibili risposte cercando di vedere più profondamente l'aspetto sociale, psicologico ed umano.

Scrivere il romanzo è stato, prima di tutto, una “terapia” per sé stessa. In secondo luogo, poi, per poter essere di aiuto ad altre donne: molte lettrici le scrivono, ringraziandola di avere fatto loro capire la dinamica subdola della così detta “violenza psicologica”.

Sulla “Violenza di Genere” c’è molto da fare ancora!.

Il romanzo è stato premiato al Premio Letterario Internazionale “Speciale Donna 2020” dall'Associazione M.A.R.E.L. di Roma.