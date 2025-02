Arezzo, 17 febbraio 2025 – Shamzy, il tiktoker toscano torna a teatro in Testa di Caos

Sabato 22 febbraio, alle ore 21.00 al Teatro Tenda di Arezzo il nuovo spettacolo di Andrea Di Raimo in arte Shamzy, che con le sue esilaranti gag ha conquistato milioni di follower. Volgare, provocatorio, canzonatorio, porta i suoi personaggi a teatro.

Andrea Di Raimo, in arte Shamzy, toscano doc, poco più che ventenne, presenta il suo secondo show teatrale Testa di Caos, che il Teatro Verdi di Montecatini produce e distribuisce nei teatri di tutta Italia (su ticketone le prevendite). Le sue esilaranti gag, gli hanno fatto scalare in breve tempo le classifiche dei più famosi tiktoker italiani con oltre 2 milioni di follower, ora torna sul palcoscenico e affronta temi di attualità insieme a situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un'occasione per sorprendere e divertire, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione in un vortice di comicità! Volgare, provocatorio, canzonatorio, dal web allo spettacolo dal vivo, ha conquistato il pubblico.

Il passaggio dai social al teatro è stato semplice e dettato proprio dal desiderio di incontrare le persone con le loro rezioni ed emozioni, e non dei semplici like, così dopo il debutto con A casa mia!, ecco Testa di Caos: - “Ho cominciato facendo video di gaming, ho ripreso nel 2019 con contenuti comici. E mi sono subito accorto che riuscivo ad attirare sempre più pubblico. Interpreto diversi personaggi, dalla casalinga allo studente universitario. Mi è sempre piaciuto riuscire a strappare un sorriso a qualcuno, credo sia la cosa più gratificante che esista. Il mio percorso sui social è iniziato per condividere la creatività e trasmettere positività. Ho sempre scherzato su fatti di vita quotidiana, interpretando personaggi come Gina, Tiziana, Franco ed Enrico, per far evadere la mente delle persone dalla pesantezza della routine di tutti i giorni. La vita è buffa, solo che non lo notiamo abbastanza o non ne ridiamo abbastanza. Il creare contenuti sui social mi ha gratificato incredibilmente, ma purtroppo c'è un limite: la distanza. Le persone che amano i miei video sono più o meno lontane, e sicuramente dietro uno schermo. Le uniche occasioni che ho di incontrare” il loro affetto è quando mi fermano per strada, per farmi una foto o scambiare due semplici chiacchiere. Per questo motivo non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura Teatrale: per avere lì, davanti ai miei occhi, i fan e il mio pubblico, mentre faccio ciò che più mi entusiasma. Con il Teatro, chi ama i tuoi contenuti non è più un semplice "mi piace" sullo schermo, ma una persona in carne e ossa che viene materialmente ad assistere alla tua esibizione, dedicandoti il suo tempo. E per me, non c'è cosa più bella. Non vedo l'ora di accogliere il mio pubblico”

Il cast creativo è composto da Andrea Cecchi, Alessio Fusi e Simone Fisti, autori teatrali con alle spalle numerose produzioni di successo, sia nella prosa che nel musical, che tornano a collaborare con Shamzy nel suo secondo spettacolo dopo il successo di "Shamzy - A Casa Mia". La regia dello spettacolo è affidata al regista Andrea Cecchi.

Sabato 22 febbraio | 21:00 Teatro Tenda Viale G. Amendola, 52100 AREZZO AR Shamzy in Testa di Caos Biglietti da € 18,00 a € 28,00 – prevendite www.ticketone.it