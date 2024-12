Sfida infinita tra le città toscane: dove si mangia meglio, la classifica

Firenze, 28 dicembre 2024 - Dove si mangia meglio in Toscana? La domanda si perde nella notte dei tempi. E le risposte sono articolate. Ogni cittadino della regione ha in tasca la sua verità, a volte fondata, a volte influenzata dall'inevitabile campanilismo. Ci sono però diverse classifiche internazionali sostanzialmente imparziali che danno una fotografia scevra da qualsiasi tipo di influenza. Il portale Tasteatlas, che vive grazie ad assaggiatori e scopritori di gusto in tutto il mondo, ha stilato la lista delle cento città in cui si mangia meglio al mondo. Tre fra le prime cento sono toscane, a testimonianza di come la regione esprima un grande livello enogastronomico. I piatti che portano in alto le tre città (Firenze, Lucca e Siena) c'è la bistecca alla fiorentina, giudicata di grande livello in tutti e tre i capoluoghi. Una classifica che vede ai primi posti anche l'India, il Giappone e gli Usa, a testimonianza di come Tasteatlas giudichi tutti e cinque i continenti. Ma ecco i giudizi sulle tre città.