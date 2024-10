Primi piatti tutti toscani: quando la pastasciutta diventa tradizione

Firenze, 27 ottobre 2024 - Il 25 ottobre si è celebrata la Giornata della pasta. Un alimento principe della cucina italiana, uno dei piatti che rendono l'Italia famosa nel mondo. Grandi tradizioni intorno ai primi piatti italiani, presenti nei menu internazionali ai quattro angoli del globo. La Toscana non è da meno. Alcune ricette, grazie alla grande qualità delle materie prime, sono diventate dei veri e propri classici regionali. Dai pici all'aglione fino alle pappardelle alla lepre. Per non parlare della grande tradizione dei tortelli, dalla Maremma fino alla provincia di Massa Carrara, dove vengono rigorosamente chiamati "tordelli". Un mosaico di sapori e tradizioni.