Sagre in Toscana, primo weekend di primavera: ecco gli appuntamenti del gusto

Firenze, 20 marzo 2024 – Primo fine settimana di primavera e, anche se le previsioni del tempo sono un po’ incerte, c’è tanta voglia di passare del tempo all’aria aperta.

Ecco una selezione di sagre in calendario nel fine settimana in Toscana.

AREZZO

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo a Lucignano torna la sagra della filiera del tartufo marzuolo al campo sportivo. Info e prenotazioni: 334.3461383 oppure 335.7714591. La sera piatti tipici a base di tartufo; domenica 24 pranzo. Da segnalare domenica la gara di cani da tartufo sul ring alle 8.

FIRENZE

Non solo eventi in campagna. Sabato e domenica a Firenze torna la “Festa di' lampredotto” al caffè delle Murate. Si parte dalle 18.30 il sabato con cena a buffet o al tavolo, a seguire musica.

Sabato e domenica ultimi due appuntamenti a Bagno a Ripoli con la sagra delle frittelle alla pieve di Bagno a Ripoli, dalle 8 alle 19 fino a esaurimento frittelle, allo stand in via Poggio della Pieve, all’incrocio con via Roma.

Festa dei fichi secchi a Vicchio, domenica 24.Tanti stand accoglieranno i visitatori nel centro del paese; non mancherà un mercatino. Il via alle 8, la chiusura con l’aperitivo delle 18,30 in piazza della Vittoria.

A Vicchio festa del cinghiale e del tortello al Lago Viola, in località Boccagnello. Gli stand gastronomici restano aperti sabato, domenica e festivi anche a pranzo. Prenotazioni 350.1933619 oppure 055.07447703.

PISA

Sabato 23 e domenica 24 marzo a Castelfranco di Sotto si terrà la 12ª edizione della sagra del tartufo marzuolo e della cinta senese alla contrada San Bartolomeo in via Fratelli Rosselli. Prenotazione consigliata al 327.2304370. Sabato aperta a cena dalle 19,30 con servizio di asporto dalle 19; domenica 24 pranzo dalle 12 e cena dalle 19,30, con asporto dalle 11,30 alle 14 e dalle 19.

Alla Serra di San Miniato ecco la sagra del tartufo marzuolo, sabato e domenica. Appuntamento al padiglione del circolo Arci La Serra. Sabato aperta a pranzo e cena, domenica solo a pranzo. Prenotazioni al 339.1639542.

Sagra della schiacciata di pasqua e del carciofo fritto a Ponte a Egola, sabato e domenica. Aperta sabato a cena, domenica sia a pranzo che a cena. Prenotazione al 339.2393899. In via I Maggio, 200.

SIENA

Frittelle in festa animerà Rapolano Terme fino domenica 24. Le frittelle di riso si potranno acquistare il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica in via XX Settembre 10.