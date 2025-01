PFM canta De André in Fortezza

Arezzo, 15 luglio 2024 – Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out in ogni tappa la prog band più famosa al mondo sabato 20 luglio sarà in scena alla Fortezza Medicea di Arezzo con una tappa del fortunato tour “PFM canta De André”.

Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out nelle 60 date che erano in cartellone, PFM Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti live, più di 30 in tutta Italia. Sabato 20 luglio sarà in scena alla Fortezza Medicea di AREZZO con una tappa del fortunato tour “PFM canta De André”, per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese.

I concerti vedranno sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce), nelle date di “PFM canta De André” sarà sul palco anche Michele Ascolese (chitarra acustica)

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album Photos of ghost al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK e nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).