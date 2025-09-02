Per Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino tour Armi e armature anche in inglese a Casa Bruschi

Arezzo, 2 settembre 2025 – Per Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino

tour Armi e armature anche in inglese con ingresso gratuito domenica 7 settembre

La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, per il primo fine settimana di settembre con Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino propone il tour Armi e armature per far assaporare al visitatore l'atmosfera storica e cavalleresca che si respira in città. Il percorso guidato tra i vari pezzi conservati nel museo darà evidenza di una due spade da duello seicentesche, una delle quali con ricche finiture realizzate in argento e l'altra con lama di alta fattura marcata Caino, celebre famiglia di armaioli. A seguire la spada da battaglia, con lama riportante un prestigioso marchio identificabile nel Perrillo o nel Lupo di Passau, fino ad un morione o copricapo con impressa l'effige medicea, oltre a schienali e pettorali su cui la manifattura ha lasciato il così detto segno della botta.

Nel tour anche un elmo di ispirazione cinquecentesca, in lamierino d'argento sbalzato e rifinito a bulino, capolavoro del grande orafo francese Antoine Vechte. Questo e molto altro ancora verrà illustrato a turisti e visitatori alle ore 11 e alle ore 16 (appuntamento con guida in lingua inglese) di sabato e inoltre domenica sarà anche offerta l'entrata gratuita in linea con l'iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura e con le quattro sedi di Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.

In queste settimane la Fondazione Ivan Bruschi ha confermato anche la collaborazione e reciproca promozione con CortonAntiquaria. Alla Casa Museo Ivan Bruschi per i possessori dei biglietti dell'evento cortonese è riservato un ingresso a prezzo ridotto alla Casa Museo e saranno organizzate su prenotazione, le speciali visite guidate Antiquariato ad Arte dedicano ad una selezione di opere e oggetti rari che più di altri testimoniano il gusto estetico di Ivan Bruschi, fondatore della mostra di Cortona, allora Mostra Mercato Nazionale del Mobile Antico.