“Non la Solita Minestra”, la stagione del teatro Virginian

Arezzo, 13 novembre 2023 – Il Teatro Virginian è un piccolo gioiello nel cuore di Arezzo, dove la Compagnia La Filostoccola porta avanti da più di dieci anni una ricca attività di programmazione, oltre a quella di produzione e ai corsi di teatro. La Stagione Teatrale di quest’anno, dal titolo “Non la Solita Minestra”, ospiterà venerdì 17 novembre alle ore 21.00 lo spettacolo “LEMON THERAPY”, della Compagnia emiliana “Enrico Lombardi/Quintaparete”.

“Siamo davvero felici di poter ospitare nel nostro teatro una compagnia giovane ma già così apprezzata come quella di Enrico Lombardi” dice Giorgio Castagna, attore, autore ed insegnate della compagnia La Filostoccola “Uno dei nostri obiettivi infatti è quello di dare spazio a spettacoli freschi, intelligenti, pensati sì per un pubblico adulto ma che possano parlare anche alle generazioni più giovani, con l’onestà e l’accuratezza che ogni pubblico merita”.

“LEMON THERAPY” nasce infatti da un’indagine durata sette mesi fatta di interviste, incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20 anni, i loro genitori e gli insegnanti; uno spettacolo che parla di relazioni e affetti, e che utilizzando lo strumento teatro, mette al centro del lavoro il corpo: un corpo che sta cambiando, che pulsa, che chiede e cerca risposte. P. è un trentacinquenne che ha rimosso completamente la sua adolescenza perché troppo traumatica e decide di farsi aiutare da V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia piuttosto originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo.Ma la terapia funzionerà? E come? Cosa scopriranno P. e V.? Lemon Therapy è uno spettacolo sull’adolescenza: l'epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!”, il periodo in cui il desiderio è di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro, il tempo in cui si comincia a scoprire se stessi, ad entrare in contatto con la propria sessualità e a sperimentarla: la prima volta? L’attesa... la tensione... l’incontro con l’altro.

La vendita dei biglietti è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian, via de’ Redi n. 12 – Arezzo. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3343385046 o 3338459441, scrivere a i[email protected] o tramite i canali social della Compagnia.