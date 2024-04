Massimo Di Cataldo festeggia i 30 anni di carriera, concerto a Monte San Savino

Arezzo, 17 aprile 2024 – Massimo Di Cataldo festeggia i 30 anni di carriera e, come anteprima della tournee estiva “30 anni insieme tour” si esibirà in concerto, Mercoledì 24 aprile 2024 alle 21.30 a Monte San Savino, nell’Area Armando Diaz.

In contemporanea alla tournee, il 19 maggio, uscirà ’30 Anni insieme’ la nuova raccolta di Massimo Di Cataldo che contiene 11 brani del suo repertorio e un pezzo inedito.

A circa cinque dall’ultimo album in studio, ‘Dal profondo’, il cantautore romano ha scelto alcuni dei brani più rappresentativi di trent’anni di carriera, a partire dall’esordio del 1993 al Festival di Castrocaro con la canzone dall’ironico titolo ‘Io sto sbroccando per tè’, per arrivare ad oggi con ‘Una canzone brutta’, cantata insieme ad Andrea Agresti.

Il concerto, organizzato dal Comune di Monte San Savino, in collaborazione con A.S. Monteservizi ed Eventi Menchetti, è ad ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni: 0575 8177272 – 339 7671256