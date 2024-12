Arezzo, 9 dicembre 2024 – Marciano della Chiana accende il Natale

Un mese di eventi per scoprire tradizioni, musica, cultura e un Natale pieno di Magia.

Il Natale arriva a Marciano della Chiana, trasformando il Comune in un luogo magico, pronto ad accogliere residenti e visitatori con una serie di iniziative che sapranno scaldare i cuori. Al centro del calendario c’è la Torre di Marciano, simbolo della storia e della comunità, che si animerà di musica, cultura e momenti di festa. Non mancheranno le luci, i mercatini e le sorprese che coinvolgeranno anche le frazioni di Badicorte e Cesa, immerse nell’atmosfera natalizia con addobbi che impreziosiranno ogni angolo.

Le festività hanno preso il via con un momento simbolico e carico di emozione: i bambini della scuola di Marciano, insieme alle loro famiglie, hanno fatto festa in Piazza Fanfulla. Un gesto di comunità, reso possibile grazie alla donazione dell’Amministrazione, che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni.

Il Natale a Marciano non è solo luci e addobbi, ma un’occasione per vivere il territorio attraverso esperienze uniche. L’8 dicembre un doppio appuntamento in Piazza Fanfulla. Durante il pomeriggio, i bambini della scuola di Marciano decoreranno l’albero di Natale con palline personalizzate da loro stessi, donate dall’Amministrazione, in un momento simbolico e carico di emozione che coinvolgerà anche le famiglie. Subito dopo, al calare della sera, si terrà la tradizionale accensione dell’albero, accompagnata da musica e un’atmosfera di festa che darà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie con la Tombola in Torre organizzata dal Comitato Festeggiamenti del SS Crocifisso

La Torre di Marciano sarà poi protagonista il 15 dicembre con l’OpenDay organizzato dall’Associazione Scannagallo. Sarà un viaggio nella storia e nella cultura del territorio: i partecipanti potranno scoprire le attività dell’associazione, che include rievocazioni storiche e laboratori culturali, e vivere da vicino il fascino della Torre, custode delle memorie di Marciano.

Il 21 dicembre sarà invece la musica a farla da padrona, con il concerto della Filarmonica di Marciano, un appuntamento che unisce tradizione e spirito natalizio.

Per gli amanti del vintage e delle occasioni, il 22 dicembre arriva il mercatino dell’usato e del vintage, un evento che invita tutti a scoprire oggetti curiosi e sostenibili. Gli interessati a partecipare come espositori possono trovare tutte le informazioni sull’avviso pubblicato sul sito del Comune.

Come da tradizione, il 26 dicembre sarà il Gospel a riempire la Torre di armonie straordinarie, con un concerto che emoziona ogni anno gli spettatori.

Infine, il 4 gennaio segna un momento speciale, con un nuovo evento dedicato all’amore e ai legami che resistono nel tempo: l’Amministrazione celebrerà le coppie che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro e di diamante. “È un omaggio alla forza dell’amore e alla bellezza delle relazioni che durano una vita” ha dichiarato il Sindaco Maria De Palma.

“Quest’anno abbiamo lavorato per creare un calendario di eventi che non solo celebra il Natale, ma anche il nostro territorio, le sue tradizioni e la sua storia,” prosegue De Palma. “Invitiamo tutti a venire a Marciano, per vivere insieme questa atmosfera unica.”

Anche l’Assessore alla Cultura, Gionata Salvietti, ha voluto sottolineare l’importanza di queste iniziative: “La Torre di Marciano sarà il cuore pulsante di un Natale fatto di emozioni, musica e cultura. È un invito a fermarsi, a scoprire le nostre bellezze e a condividere il senso di comunità che rende speciale il nostro territorio.”

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi e per scoprire come partecipare, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Comune di Marciano della Chiana.