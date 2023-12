Magia "In punta di penna". Il teatro per i protagonisti. Domani c’è Giuseppe Cederna

CASTELFRANCO DI SOTTO (Pi)

Un palcoscenico per far incontrare chi il teatro lo scrive e chi il teatro lo rappresenta. Una ribalta per giovani drammaturghi che spesso non hanno occasione di far conoscere i loro testi.

Torna "In punta di penna", il concorso di drammaturgia di Castelfranco di Sotto organizzato dal gruppo teatrale "Four Red Roses", che da dieci edizioni assegna un premio ai migliori drammaturghi del nostro Paese. "L’idea è nata nel 2005 - spiegano le coordinatrici Doriana Piampiani e Lucia Pucci - convinte che ci fossero molti autori che scrivevano per il teatro ma che non trovavano poi occasioni per vedere i loro lavori messi in scena. Parallelamente molte compagnie di teatro amatoriale chiedevano e cercavano testi nuovi, freschi, attuali, diversi dai "classici", da poter inserire nei loro cartelloni".

"In punta di penna" nasce quindi per mettere in contatto queste due realtà: "chi scrive per il teatro e chi il teatro lo fa vivere".

Il concorso accoglie la partecipazione di testi di qualsiasi genere, dal musical, al dramma, dalla commedia alla satira, a tema libero. L’unico requisito specifico è che l’opera inviata non sia mai stata messa in scena.

In questa edizione sono giunti decine di testi inviati da tutta Italia e tutti di ottimo livello, che la giuria ha avuto il compito di selezionare. I cinque lavori scelti come finalisti sono stati affidati a cinque compagnie di teatro amatoriale locali (che fanno parte di Intesa Teatro), perché li trasformassero in una breve rappresentazione teatrale, una sorta di frammento di messa in scena rappresentativo dell’opera. Domani, al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto ci sarà la premiazione dell’XI° edizione del concorso, con la presentazione dei frammenti dei lavori finalisti che sono: "Papille s.r.l." di Tiziano Rovai, "Puntaspilli" di Bruna Fusco, "Il sogno di Monèva " di Valentina Fantasia, "Crocodile" di Paolo Bruini e "Una lunga nuotata" di Chiara Rossi.

Altrettante compagnie di teatro amatoriale metteranno in scena piuccoli "trailer" dei testi. "In punta di penna" è da sempre supportato dall’amministrazione comunale di Castelfranco, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e si inserisce nel contenitore più ampio del progetto del teatro amatoriale che coinvolge 10 comuni e 40 compagnie di teatri, di cui Castelfranco è il capofila.

Come da tradizione, nella giornata in cui si proclamano i vincitori, ci sarà un ospite d’onore che aprirà l’appuntamento. Stavolta, dopo Luigi Lunari, Ugo Chiti, Enza Garinei, Alessandro Benvenuti, Milena Vukotic, Antonio Salines, Anna Meacci, Paola Pitagora, il protagonista sarà Giuseppe Cederna che racconterà al pubbllico la sua lunga e appassionante carriera, che lo ha visto insiegnire di numerosi premi e riconoscimenti, e uno dei protagonisti del premio Oscar "Mediterraneo".

Olga Mugnaini