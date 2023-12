Lago dei Cigni col Russian. Classic Ballet

Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è in programma il 3 gennaio (ore 21) al Politeama di Prato, con la messa in scena del Russian Classical Ballet: sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due Grand Pas de Deux. Coreografie di Marius Petipa e direzione artistica di Evgeniya Bespalova.