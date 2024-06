La scrittrice Giulia Rossi con il suo libro"M come Moda" alla Feltrinelli

Arezzo, 12 giugno 2024 – La Libreria Feltrinelli point di Arezzo prosegue con il suo calendario di presentazioni. Ogni settimana potrete trovare plurimi incontri sia in libreria che in collaborazione con eventi esterni. Le nostre occasioni di incontro in libreria sono sempre ad ingresso libero, e cerchiamo di proporre argomenti eterogenei per offrire ai lettori e alle lettrici spunti di riflessioni e occasioni di incontro e di approfondimento ed anche di divertimento.

Per ogni informazione potete rivolgervi in libreria o chiamare il numero 05751482137.

«Giovedì 13 maggio alle ore 18 in libreria ospiteremo la scrittrice Giulia Rossi con il suo libro"M come Moda" edizioni Pendragon» spiega Gabriele Grazi. L’universo della moda dalla A alla Z, illustrato attraverso i film, le canzoni o le immagini che hanno tramutato un capo d’abbigliamento o uno stile in un simbolo. Da Marilyn Monroe e il suo leggendario abito nude con cui, in maniera seducente, cantava “Happy Birthday Mr. President”, a Euphoria, con i suoi glitter e le nuove tendenze che nascono con la Gen Z. In 132 voci, piene di riferimenti che stimolano la curiosità e la creatività di chi le legge e interpreta, Giulia Rossi trasforma la cultura di massa in un passe-partout che riesce ad aprire le porte del fashion system a tutti.

Giulia Rossi, giornalista professionista, bolognese, vive a Roma ed è specializzata nei settori della semiotica e comunicazione della moda. Si divide tra l’insegnamento e la libera professione, collaborando stabilmente con le università John Cabot, American Institute For Foreign Study, Istituto Europeo di Design e Rome Business School. È autrice di pubblicazioni per riviste scientifiche italiane e internazionali.

Sarà un'occasione divertente per un viaggio nei ricordi e nelle nuove tendenze con un'esperta del settore.