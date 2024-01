La Polizia di Stato ad “Arezzo Classic Motors”

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Anche quest’anno la Polizia di Stato parteciperà ad “Arezzo Classic Motors”, la mostra-scambio di veicoli da collezione giunta alla sua ventiseiesima edizione, che è tra gli eventi più apprezzati e seguiti nel panorama italiano delle auto e moto d’epoca e non solo.

Potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni ’50 sino agli anni ’80 del secolo scorso, rigorosamente con i colori d’istituto che negli anni si sono susseguiti e che tutti abbiamo apprezzato sulle strade d’Italia, nonché mezzi attualmente in uso. Questi veicoli, nel corso della loro attività, hanno effettuato migliaia di chilometri nelle nostre città e nelle nostre province nei servizi di ordine pubblico, di pronto intervento e di Polizia Stradale. La tematica di questa edizione sarà dedicata ai veicoli fuoristrada.

I veicoli che saranno esposti:

- Jeep Willis (anno 1943). Famosa Jeep utilizzata dalle truppe U.S.A. nella seconda guerra mondiale. Fu impiegata nel dopoguerra anche dalla Polizia Italiana, soprattutto nei Reparti Celere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

- Fiat AR/55 Campagnola Fotoelettrica (anno 1969). Autovettura per uso fuoristrada, fu estesamente impiegata dall’inizio degli anni ’50 alla fine degli anni ’80 nei servizi istituzionali, per l’attività di soccorso pubblico e protezione civile. Alcuni esemplari vennero modificati con l’installazione di un potente proiettore fotoelettrico.

- Alfa Romeo 1900 M “Matta” (anno 1953). Veicolo fuoristrada soprannominato così per le innumerevoli doti meccaniche, che permane in servizio dagli inizi degli anni ’50 per i servizi di Polizia Stradale e per i Reparti Celere sino all’avvento della Fiat Campagnola AR51.

Oltre ai veicoli storici verranno esposte le ultime novità del parco auto fuoristrada della Polizia di Stato: la nuova Subaru XV e-boxer 2000 150 CV ibrida, in dotazione alla Polizia Stradale e allestita con tutti i sistemi operativi più avanzati, nonché la Jeep Renegade 2000 multijet AWD 120 CV sport, utilizzata dai Reparti Prevenzione Crimine per il servizio di controllo del territorio sia in ambito cittadino che rurale.

Infine verrà proposta l’ammiraglia della flotta fuoristrada della Polizia di Stato. Infatti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, farà giungere ad Arezzo la Land Rover Defender 110 3.0D 16V 200 CV AWD. Questo veicolo, in pochissimi esemplari, è in dotazione ai Reparti Mobili della Polizia dislocati su tutto il territorio nazionale e viene utilizzato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico e antisommossa, nonché per attività di soccorso pubblico. Il veicolo è dotato di griglie di protezione su tutte le superfici vetrate, nonché di protezioni agli pneumatici dotati di sistemi antisgonfiamento e antistallonamento. Anche la ruota di scorta esterna è dotata di copertura ignifuga e un sistema di protezione antincendio protegge il personale sull’intera vettura.

La rassegna, che si svolgerà nella struttura di Arezzo Fiere e Congressi, aprirà i battenti sabato 13 gennaio alle 8:30 e resterà aperta anche domenica 14, fino alle 18:00.